La doble vara de Hebe Casado: critica a los Félix por el gasto pero no a un aliado

La vicegobernadora Hebe Casado vivió con mucha intensidad las elecciones en San Rafael. Fervorosa crítica de los hermanos Omar y Emir Félix, se muestra como una mileísta de la primera hora. Estuvo en el Pro, es parte de Cambia Mendoza como apartidaria y quiso estar en La Libertad Avanza.

Con los resultados de las elecciones municipales, la sanrafaelina estuvo festejando con radicales el triunfo del que se siente parte. Uno de los suyos, Guillermo Fuente Riva ingresó como convencional municipal. A la hora de los agradecimientos y los mensajes, la médica le habló a “cada vecino de San Rafael por volver a confiar en Cambia Mendoza y en La Libertad Avanza”.

“Ese acompañamiento nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad, con cercanía y con hechos concretos”, remarcó, en línea con lo que había dicho el gobernador Alfredo Cornejo en el búnker de Cambia Mendoza. Que se festeje, pero que hoy había que seguir trabajando por la gente.

Aunque lo más llamativo fue lo que dijo sobre el costo electoral. “Quiero decir algo con total claridad. En un contexto donde muchas familias hacen un esfuerzo enorme para salir adelante, el intendente decidió gastar más de 900 millones de pesos en desdoblar las elecciones por un capricho político. Plata que podría haberse usado para obras, servicios y respuestas reales para los vecinos”, dijo.

Las curiosas declaraciones se estrellan cuando se mira a Luján de Cuyo. El intendente Esteban Allasino, del Pro, ya a quien Casado conoce bien porque en las internas partidarias fue ahí el escenario más fuerte que terminó dándole el triunfo a Omar De Marchi y compañía para que Gabriel Pradines se siente en el sillón presidencial del Pro, también desdobló.

A poco de anunciarlo, a Allasino le llovieron críticas de todos lados por el gasto de las elecciones. Después, el acuerdo electoral con Cornejo y Cambia Mendoza pareció maquillarlo todo y los especuladores son todos los otros intendentes menos el de Luján.

La comuna también se gastó una fortuna, más de $700 millones que también fueron por un capricho y evitar perder la mayoría en el HCD. Sin embargo, la Vicegobernadora parece fingir demencia o ser selectiva en sus críticas.