La Dirección General de Escuelas entregó 53 carros tecnológicos

El jueves, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, encabezado por Tadeo García Zalazar, entregó 53 carros tecnológicos dentro del programa Edutec. El acto tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc y benefició a escuelas privadas que reciben aportes estatales. Con esta entrega, ya se superan los 500 equipos distribuidos en la provincia.

Cada carro incluye 30 netbooks, una notebook para el docente, una pizarra digital y un proyector, con el objetivo de fortalecer la transformación digital en las aulas.

En el evento también estuvieron presentes Adriana Yenarópulos (coordinadora general de Políticas Educativas), Cecilia Páez (directora de Educación Secundaria), Florencia Espresatti (directora de Educación Privada) y Romina Méndez (coordinadora de Innovación e Implementación Tecnológica).

“Esta es una entrega más que estamos realizando y ya superamos los 500 carros entregados. Estamos llegando a escuelas de gestión privada que también utilizan nuestras plataformas y que tienen la característica de transformar los aprendizajes en procesos más entretenidos para nuestros estudiantes, con metas, desafíos y evaluaciones. El año que viene, a través de la ley que ya aprobó la Legislatura, nos garantizamos la continuidad de esta iniciativa, que incluye los carros y diferentes plataformas de aprendizaje en distintas áreas, para que los chicos y chicas aprendan más y mejor”, manifestó Tadeo García Zalazar.

Por su parte, la directora de Educación Privada, Florencia Espresatti, puso en valor el trabajo realizado desde el ministerio junto a las escuelas de gestión privada que reciben aporte del Estado: “Vamos a llegar a todas las escuelas y es importante, porque a las escuelas privadas también les resulta difícil acceder a la tecnología y plataformas educativas”.

El programa Edutec apunta a integrar tecnologías emergentes en el sistema educativo mediante dispositivos, plataformas digitales, contenidos educativos, inteligencia artificial y capacitación docente. Además, se complementa con la iniciativa Mendoza Aumentada, que ya involucra a 140 escuelas secundarias con foco en inteligencia artificial.

La meta oficial es terminar el año con 700 carros tecnológicos entregados, con el horizonte de alcanzar la totalidad de las escuelas mendocinas durante el ciclo lectivo 2026.