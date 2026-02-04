La DGE trabaja de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza avanza con la planificación del ciclo lectivo 2026 a través de reuniones de gabinete en la Casa de Gobierno, con la participación de directores y autoridades de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, quien compartió con los equipos directivos los principales lineamientos, estrategias y objetivos que orientarán el trabajo escolar durante el año. Estas definiciones serán presentadas oficialmente en el acto de lanzamiento de los lineamientos político-pedagógicos, previsto para el 9 de febrero.

Foto: cortesía prensa DGE

Durante la jornada, se hizo hincapié en la importancia de ultimar detalles antes de la presentación de docentes y directivos, así como de las jornadas institucionales que permitirán organizar el inicio de las actividades en cada establecimiento.

Desde la DGE señalaron que, además de brindar información, se busca escuchar las consultas y necesidades de las distintas áreas para resolver cuestiones operativas y pedagógicas con anticipación. El objetivo es que las escuelas estén preparadas para recibir a estudiantes de todos los niveles en condiciones adecuadas.