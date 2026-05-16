La DGE separó a 50 docentes y celadores por abuso, violencia y faltas graves en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que en los últimos tres años fueron apartados de sus cargos 50 trabajadores de la educación en Mendoza, entre docentes y celadores, debido a distintas faltas graves ocurridas dentro del sistema educativo.

Según detallaron desde el Gobierno escolar, las sanciones incluyeron casos de abuso, violencia de género, maltrato, inasistencias reiteradas, incumplimientos administrativos y conductas inapropiadas dentro de las escuelas.

Del total de trabajadores separados, 16 pertenecían al nivel Primario y al Secundario. Desde la DGE señalaron además que las cesantías y exoneraciones se triplicaron en comparación con años anteriores.

Cuáles fueron las causas de las sanciones

Las investigaciones administrativas detectaron distintos tipos de irregularidades y faltas consideradas graves dentro del ámbito educativo. Entre las causas más frecuentes aparecen:

Inasistencias injustificadas

Maltrato y abuso de autoridad

Violencia de género

Conductas indecorosas

Adulteración de documentación

Xenofobia

Falta de decoro

Casos de abuso

Situaciones insólitas, como docentes encontrados durmiendo durante el horario laboral

Desde la DGE aclararon que los casos más graves representan menos del 15% del total de sanciones aplicadas, aunque remarcaron que existe una política más estricta para actuar preventivamente.

Cómo actúa la DGE ante una denuncia

Desde el Ministerio de Educación explicaron que, ante una denuncia o sospecha grave, el sistema activa un protocolo preventivo incluso antes de que exista una causa penal formal. En esos casos, el trabajador es apartado inmediatamente del contacto con alumnos y trasladado a tareas administrativas mientras avanza la investigación.

Cuando se trata de docentes titulares, interviene la Junta de Disciplina, organismo encargado de garantizar el derecho a defensa y analizar las pruebas del sumario administrativo. En cambio, cuando el involucrado es suplente, la separación puede resolverse directamente desde la dirección correspondiente mientras se desarrolla el descargo.

Qué diferencias hay entre cesantía y exoneración

Las autoridades escolares explicaron que existen distintos tipos de sanciones según la gravedad del hecho. La cesantía implica la desvinculación laboral, aunque el trabajador podría regresar al sistema educativo luego de un determinado plazo si no existe una inhabilitación judicial.

La exoneración, en cambio, es la sanción más grave y puede impedir el regreso al sistema educativo de forma permanente, especialmente en casos vinculados a delitos penales. Actualmente, las dos exoneraciones vigentes corresponden a causas consideradas de extrema gravedad.

Desde la DGE señalaron que uno de los principales objetivos es mejorar la convivencia dentro de las escuelas mendocinas y reforzar el trabajo preventivo. En ese sentido, explicaron que se están realizando talleres, jornadas de reflexión y programas específicos para fortalecer el vínculo entre docentes, alumnos y familias.

Además, remarcaron que tras los episodios de amenazas escolares registrados meses atrás, se intensificaron las acciones de prevención y acompañamiento institucional. “Necesitamos construir una comunidad educativa sana y fortalecer los valores dentro y fuera de las escuelas”, señalaron desde el Gobierno escolar.