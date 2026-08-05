La DGE reglamentó la “Escolaridad Protegida” para acompañar a estudiantes en situación de vulnerabilidad

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó un nuevo esquema de “Escolaridad Protegida”, encuadrándolo como un régimen excepcional destinado a alumnos que necesiten un soporte pedagógico adaptado para garantizar la continuidad de sus estudios.

La incorporación a este programa requerirá un diagnóstico previo por parte de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

Para cada caso aprobado, el Docente Referente de Trayectorias (DRT) diseñará un Plan de Acompañamiento personalizado en trabajo conjunto con el docente de aula. Este esquema incluirá metodologías de enseñanza específicas, seguimiento constante y revisiones periódicas. En el plano administrativo, los estudiantes dentro del programa figurarán consignados con la sigla “EP” en el sistema informático de asistencia GEI.

Puntos destacados de la medida:

Plan pedagógico a medida: Elaboración de estrategias focalizadas para responder a las necesidades particulares de cada estudiante.

Opción de cursado virtual: Se contempla la posibilidad de realizar trayectos a distancia, aunque su aplicación estará sujeta a la aprobación de un equipo auditor y de la Dirección de Educación Primaria.

Corresponsabilidad familiar: La institución y los adultos responsables del alumno deberán suscribir un acta compromiso para validar los acuerdos y tareas del proceso.

Prevención de la deserción: La normativa busca mitigar factores externos que entorpecen el aprendizaje y derivan en el abandono escolar.

Desde el organismo educativo fundamentaron que es deber de las instituciones identificar a tiempo las barreras complejas que afectan el recorrido escolar de los niños y niñas, disponiendo intervenciones articuladas con distintas áreas del Estado para evitar la interrupción de sus trayectorias educativas.