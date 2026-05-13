La DGE reconvirtió dos inmuebles decomisados por trata de personas: para qué se usarán

El Gobierno oficializó el nuevo destino de dos propiedades de la Ciudad que funcionaron como centros de explotación sexual. A partir de ahora, ambos espacios albergarán las dependencias de la Coordinación del Área de Género de la Provincia.

La medida se formalizó este miércoles mediante la publicación del Decreto Nº 547, el cual establece la afectación de las estructuras ubicadas sobre la calle José Federico Moreno para fines comunitarios y educativos.

El origen de estos inmuebles en el patrimonio estatal se remonta a una batalla judicial clave contra el delito de trata de personas. En 2016, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dictó una sentencia condenatoria que, además de las penas a los responsables, ordenó el decomiso definitivo de los locales.

Las locaciones recuperadas se asientan en las siguientes direcciones de la capital mendocina:

José Federico Moreno Nº 2165.

José Federico Moreno Nº 2167 y 2171.

Tras el fallo de la Justicia Federal, las llaves de las residencias habían quedado inicialmente bajo la tutela de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, bajo la órbita del Ministerio de Salud.

El reciente decreto reconfigura el mapa administrativo y transfiere la responsabilidad de los inmuebles a la Dirección General de Escuelas (DGE). Bajo esta nueva gestión, los espacios se adaptarán para el despliegue operativo de los equipos que coordinan las áreas de género de la provincia.

De acuerdo con los fundamentos expresados por las autoridades gubernamentales, la meta principal de esta reconversión es otorgarles a los edificios un sentido de utilidad pública comunitaria. El proyecto apunta a consolidar un espacio físico destinado de forma exclusiva al diseño y ejecución de programas que promuevan la conciencia de género, la diversidad, la integración social y el empoderamiento de derechos.