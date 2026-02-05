La DGE recibió el informe del CONICET sobre convivencia escolar

La Dirección General de Escuelas (DGE) recibió el informe elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a partir de un relevamiento realizado en noviembre pasado, que busca construir un diagnóstico basado en evidencia sobre las relaciones interpersonales, el clima institucional y las situaciones de acoso y ciberacoso en escuelas secundarias.

El estudio fue impulsado por la Subsecretaría de Educación, a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar, y procesado en una primera etapa por el CONICET. La presentación de los resultados se realizó en Casa de Gobierno, con la participación de autoridades educativas y referentes del organismo científico.

Foto: cortesía prensa DGE

El informe incluye datos relevados en escuelas secundarias orientadas, técnicas, privadas y de jóvenes y adultos, además de aportes de supervisores, directivos y docentes. Los resultados permitirán analizar indicadores vinculados al clima escolar y a los niveles de violencia en el ámbito educativo, con el objetivo de implementar estrategias específicas durante el ciclo lectivo 2026.

Desde la DGE destacaron que cada supervisión y cada escuela recibirá un informe propio, lo que permitirá a las comunidades educativas conocer su realidad y trabajar de manera situada en la prevención y el abordaje de conflictos.

También se remarcó la importancia de contrastar la percepción de los docentes con la de los estudiantes, incluso en situaciones de bullying con testigos, para lograr una mirada más completa de las dinámicas escolares. En este marco, se subrayó el rol de las familias y la corresponsabilidad en el abordaje de situaciones de violencia, de acuerdo con los protocolos vigentes.