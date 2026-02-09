La DGE quiere que la sala de 3 sea obligatoria en 2028

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) trazó una hoja de ruta ambiciosa para el nivel inicial: alcanzar la universalización de las salas de 3 años en 2027, sentando las bases para que la escolaridad sea obligatoria desde esa edad a partir de 2028, según señala diario UNO.

Actualmente, el sistema educativo formal en la provincia comienza a los 4 años. Sin embargo, el gobierno escolar busca anticipar el ingreso de los niños al aula como una respuesta estratégica a dos fenómenos actuales: la caída demográfica y el ausentismo.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que la decisión se apoya en estadísticas contundentes. En la última década, Mendoza registró una reducción del 46% en el número de nacimientos, una tendencia que no muestra signos de revertirse.

Esta realidad ha provocado una merma de alumnos en el Nivel Inicial, obligando a la DGE a “refuncionalizar” el sistema. Ante la menor cantidad de niños en salas de 4 y 5 años, el organismo ha optado por:

Reutilizar espacios y recursos: Se crearon más de 300 salas de 3 años para ocupar aulas y cargos docentes que quedaban vacantes.

Integración temprana: Evitar el cierre de secciones unificando grados y adelantando la escolarización.



Además de la cuestión poblacional, la DGE apuesta a la educación temprana para combatir la falta de asistencia, un problema creciente en los jardines. Según Ferrari, la escolarización a los 3 años permite que los niños incorporen hábitos y conceptos clave mucho antes, generando además una “presión positiva” de los propios chicos hacia los adultos para no faltar a clase.

Más allá del foco en el jardín de infantes, la funcionaria adelantó nuevas herramientas para el fortalecimiento de las trayectorias escolares en el nivel primario: