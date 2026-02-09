Search
Instagram Facebook Twitter
tadeo garcía zalazar
Cambios que se vienen

La DGE quiere que la sala de 3 sea obligatoria en 2028

Actualmente, el sistema educativo formal en la provincia comienza a los 4 años.

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) trazó una hoja de ruta ambiciosa para el nivel inicial: alcanzar la universalización de las salas de 3 años en 2027, sentando las bases para que la escolaridad sea obligatoria desde esa edad a partir de 2028, según señala diario UNO.

Actualmente, el sistema educativo formal en la provincia comienza a los 4 años. Sin embargo, el gobierno escolar busca anticipar el ingreso de los niños al aula como una respuesta estratégica a dos fenómenos actuales: la caída demográfica y el ausentismo.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que la decisión se apoya en estadísticas contundentes. En la última década, Mendoza registró una reducción del 46% en el número de nacimientos, una tendencia que no muestra signos de revertirse.

Esta realidad ha provocado una merma de alumnos en el Nivel Inicial, obligando a la DGE a “refuncionalizar” el sistema. Ante la menor cantidad de niños en salas de 4 y 5 años, el organismo ha optado por:

  • Reutilizar espacios y recursos: Se crearon más de 300 salas de 3 años para ocupar aulas y cargos docentes que quedaban vacantes.
  • Integración temprana: Evitar el cierre de secciones unificando grados y adelantando la escolarización.

Además de la cuestión poblacional, la DGE apuesta a la educación temprana para combatir la falta de asistencia, un problema creciente en los jardines. Según Ferrari, la escolarización a los 3 años permite que los niños incorporen hábitos y conceptos clave mucho antes, generando además una “presión positiva” de los propios chicos hacia los adultos para no faltar a clase.

Más allá del foco en el jardín de infantes, la funcionaria adelantó nuevas herramientas para el fortalecimiento de las trayectorias escolares en el nivel primario:

  1. Figura de Escolaridad Protegida: Se implementará una atención especial para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad o contextos particulares que requieran un abordaje interministerial.
  2. Rol de los maestros MATE: Se redefinirán funciones para que los maestros de apoyo tengan un protagonismo central en el seguimiento personalizado de los alumnos con trayectorias débiles.

ETIQUETAS:

DGEclasesjardinsalitas de 3

+ Noticias

Cambios que se vienen

La DGE quiere que la sala de 3 sea obligatoria en 2028

Por: Redacción NDI

Gestión operativa

Parque Aconcagua: los cambios que impulsa el Gobierno

Por: Redacción NDI

DGE

Comienza el período de recuperación de saberes 2026

Por: Violeta Díaz Costa

JUBILADOS

Nuevo esquema de prestaciones médicas de PAMI: cómo será el cambio

Por: Violeta Díaz Costa

Medida de fuerza

Ampros se suma al paro nacional en contra de la reforma laboral

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Bicitour nocturno: una invitación a redescubrir la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter