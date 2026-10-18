La DGE ofrece más de 190 recursos gratuitos para acompañar los aprendizajes

La Dirección General de Escuelas (DGE) cuenta con más de 190 recursos educativos gratuitos destinados a fortalecer los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares. Los materiales están disponibles en el Portal Educativo de Mendoza y pueden ser utilizados por estudiantes, docentes, directivos y familias.

Uno de los principales espacios es la sección de Continuidad Pedagógica en modalidad no presencial, que reúne 191 recursos seleccionados para los niveles primario y secundario. Las propuestas permiten repasar contenidos, practicar y consolidar conocimientos, especialmente cuando situaciones climáticas u otras circunstancias impiden el desarrollo habitual de las clases.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó la utilidad de esta herramienta para mantener las actividades escolares cuando se interrumpe la presencialidad. La iniciativa busca que los estudiantes puedan continuar con sus tareas y sostener el ritmo de aprendizaje desde otros espacios.

Los materiales de Continuidad Pedagógica se complementan con la sección Recursos para el aula, que ofrece distintas alternativas para acompañar la enseñanza. Entre ellas se encuentran materiales elaborados por la propia DGE, contenidos vinculados con la identidad mendocina, una biblioteca digital y recursos interactivos: