La DGE no emitirá directivas para abordar la visita del papa León XIV en las escuelas

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que las escuelas públicas de Mendoza no recibirán instrucciones específicas para trabajar la visita del papa León XIV, prevista para los próximos días en Argentina. La decisión responde al carácter laico de la educación estatal, por lo que no se emitirá ninguna circular ni se establecerá una actividad común para abordar institucionalmente la llegada del máximo referente de la Iglesia católica.

Sin embargo, esto no impide que los docentes incorporen el acontecimiento a sus clases si lo consideran pertinente dentro de los contenidos curriculares. Una de las posibilidades es abordarlo desde espacios como Comunicación Social, especialmente en el nivel secundario, para analizar la repercusión pública de la visita, su cobertura periodística y el tratamiento que realizan los medios de comunicación, sin centrarse necesariamente en su dimensión religiosa. Además, el lunes 9 será feriado nacional, mientras que para el martes 10 la mayoría de los establecimientos ya tiene previsto realizar el acto por el Día de la Tradición.

La situación será diferente en las instituciones privadas de orientación religiosa, que sí podrán incluir la visita de León XIV en sus actividades institucionales y propuestas pedagógicas, de acuerdo con su identidad y proyecto educativo. Esta distinción se enmarca en el artículo 212 de la Constitución de Mendoza, que establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, además de las disposiciones que regulan el funcionamiento de los establecimientos estatales y garantizan la libertad de culto.

De esta manera, la DGE establece una diferencia entre el tratamiento que podrán darle las instituciones confesionales y las escuelas públicas. Mientras las primeras tendrán libertad para abordar la llegada del Papa desde su orientación religiosa, los establecimientos estatales mantendrán el principio de laicidad, sin una disposición oficial que convierta el acontecimiento en un contenido institucional obligatorio.