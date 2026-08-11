La DGE modificó el régimen de calificación y promoción para las escuelas primarias de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó una modificación parcial del Régimen de Calificación, Acreditación y Promoción para el nivel primario de Mendoza. La medida quedó establecida mediante la Resolución 4778 y contempla cambios en los criterios que utilizan las escuelas para evaluar los aprendizajes y definir la promoción de los estudiantes.

Desde el organismo educativo explicaron que la actualización apunta a fortalecer los procesos de enseñanza y evaluación, teniendo en cuenta las trayectorias escolares de los alumnos. La modificación busca que las decisiones vinculadas con la acreditación y promoción estén relacionadas con los aprendizajes alcanzados y con el acompañamiento que cada estudiante necesita a lo largo de su recorrido escolar.

Uno de los principales objetivos de la nueva normativa es ordenar y actualizar los criterios que se aplican en las instituciones de nivel primario. De esta manera, se pretende brindar un marco común para las escuelas y, al mismo tiempo, contemplar las distintas situaciones que pueden presentarse durante el proceso educativo.

La modificación también pone el foco en la evaluación como una herramienta que permite conocer los avances y las dificultades de los estudiantes. En este sentido, la DGE plantea la importancia de contar con información que permita a los docentes tomar decisiones pedagógicas y definir estrategias de acompañamiento cuando sea necesario.