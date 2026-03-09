La DGE mantiene abiertas las inscripciones para que jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), continúa con el proceso de inscripción para sus distintas propuestas educativas destinadas a quienes deseen comenzar o finalizar sus estudios. Estas alternativas están pensadas para jóvenes y adultos y se adaptan a diferentes trayectorias escolares.

Nivel Primario – CEBJA

Destinado a personas que tengan 14 años o más y que deseen iniciar o finalizar sus estudios primarios.

Requisitos:

– DNI.

– Partida de nacimiento.

– Certificado de trayectorias escolares (libretas o certificado de la última escuela, si lo tuvieras).

Conocé los centros educativos en el siguiente enlace: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/cebja/

Foto: cortesía prensa DGE

Nivel Secundario – Ciclo Básico (CEBJA)

Dirigido a estudiantes que tengan 16 años o más que deseen iniciar o continuar el Nivel Secundario.

Requisitos:

– DNI.

– Partida de nacimiento.

– Certificado de 7° grado.

– Analítico incompleto (si corresponde).

Conocé los centros educativos en el siguiente enlace: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/cebja/.

Nivel Secundario – CENS

Propuesta destinada a personas que tengan 18 años o más que quieran finalizar sus estudios secundarios.

Requisitos:

– DNI.

– Partida de nacimiento.

– Analítico incompleto o constancia de analítico en trámite, o también certificado de finalización de primaria.

Conocé los centros educativos en el siguiente enlace: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/cens/

Nivel Secundario + Formación Profesional – CEPAS

Propuestas destinadas a personas que tengan 18 años o más que quieran finalizar sus estudios secundarios más formación profesional.

Requisitos:

– DNI.

– Partida de nacimiento.

– Analítico incompleto o constancia de analítico en trámite, o también certificado de finalización de primaria.

Los CEPAS ofrecen una propuesta educativa que combina la terminalidad del nivel secundario con una formación profesional, permitiendo que los estudiantes egresen con el título secundario + una capacitación laboral.

Las formaciones profesionales disponibles incluyen:

– Diseño multimedial

– Turismo y hotelería

– Gastronomía

– Programación

– Energía e instalador en energías renovables

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSDuZK9gLbzdpw0A38EYOqj5phjQxlJuIbuNRjhDQQrOBow/viewform

Conocé los centros educativos en el siguiente enlace: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/cepas/

CENS – Educación a Distancia

Se trata de los centros educativos que posibilitan finalizar los estudios secundarios, a través de la modalidad 100% virtual, los cuales se pueden realizar por medio de la plataforma de Escuela Digital Mendoza.

Conocé los centros educativos en el siguiente enlace: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/cens-ead/

Para inscripciones en cualquiera de los niveles y opciones pedagógicas mencionadas, las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/2znVGGCtM8BX93UYA

También pueden visitar el sitio oficial de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos para conocer todas las propuestas educativas: https://www.mendoza.edu.ar/subsecretaria-de-educacion/direccion-de-educ-permanente-de-jovenes-y-adultos/