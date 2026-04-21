La DGE le dió la mano a un departamento luego de sufrir un incendio en su edificio municipal

La Municipalidad de Guaymallén comenzó a dar los primeros pasos hacia la normalización de sus sistemas tras el incendio que destruyó su centro de datos. La Dirección General de Escuelas (DGE) entregó en comodato dos servidores de alta performance, con el objetivo de restablecer el funcionamiento administrativo en el corto plazo (se trata de equipamiento clave para recuperar la información y los sistemas internos).

El acuerdo fue rubricado entre el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el intendente Marcos Calvente, en una medida que busca sostener la operatividad municipal luego de la pérdida total del data center (el área más afectada por el siniestro). Desde la comuna indicaron que los equipos ya están en proceso de instalación y que en los próximos días podría recuperarse el acceso a los sistemas.

Mientras tanto, el municipio continúa bajo emergencia administrativa y tecnológica, una herramienta que permite garantizar la continuidad de funciones esenciales pese a las limitaciones actuales (como la falta de acceso a redes internas y bases de datos). Esta asistencia se enmarca en una solución provisoria, hasta que se logre reconstruir la infraestructura dañada.

El incendio ocurrió durante la madrugada del 14 de abril y provocó daños severos en servidores y sistemas clave para la gestión municipal (lo que obligó a suspender múltiples actividades). Desde entonces, varias dependencias operan con guardias mínimas, lo que impacta directamente en la atención y en la realización de trámites.

A pesar del escenario, algunos sectores lograron sostener su funcionamiento. Áreas como Salud y el Concejo Deliberante continuaron operativas, mientras el resto del municipio trabaja para recuperar progresivamente la normalidad tras uno de los golpes tecnológicos más duros de su historia reciente.