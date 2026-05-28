La DGE lanzó un Mundial Escolar con desafíos, puntajes y premios para estudiantes

La Dirección General de Escuelas presentó “Mendoza Vive el Mundial 2026”, una iniciativa impulsada por el área de Educación Física que propone convertir la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en una herramienta de aprendizaje dentro de las aulas. El programa combinará deporte, contenidos académicos y actividades recreativas con participación de estudiantes de primaria y secundaria.

El eje principal será un “Mundial Escolar” organizado en las escuelas, donde los cursos competirán en equipos mixtos adaptados según la edad. Habrá partidos, fases de grupos y eliminatorias, pero también desafíos físicos semanales como circuitos de coordinación, precisión de pases, penales y “jueguitos”. Además, los alumnos sumarán puntos no sólo por resultados deportivos, sino también por convivencia, inclusión y trabajos interdisciplinarios.

La propuesta involucra materias como Historia, Geografía, Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Tecnología e Inglés. Según el proyecto, el Mundial servirá como temática para trabajar estadísticas, mapas, producción de textos, análisis culturales y hasta narraciones deportivas en otros idiomas. También se prevé que, cuando coincidan con el horario escolar, los estudiantes puedan ver en clase los partidos de la Selección argentina.

El cierre será una “Fiesta del Mundial” con desfile de naciones, presentaciones artísticas y entrega de premios. Habrá reconocimientos para el campeón deportivo, el mejor Fair Play y la producción cultural más destacada. Desde la DGE remarcaron además que todos los estudiantes recibirán medallas diseñadas por ellos mismos en las clases de Arte, incluyendo a quienes no puedan participar físicamente y cumplan otros roles dentro de la organización del torneo.