La DGE entregó más de 1.000 tablets a escuelas de la provincia de Mendoza 

La Dirección General de Escuelas (DGE) avanzó con una nueva entrega de dispositivos tecnológicos en distintos establecimientos educativos de Mendoza. En total, más de 1.000 tablets fueron distribuidas en escuelas de la provincia con el objetivo de mejorar el acceso a herramientas digitales y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

La iniciativa forma parte de las políticas de inclusión tecnológica impulsadas por el Gobierno Provincial, que buscan reducir la brecha digital y fortalecer el uso de recursos educativos innovadores dentro del sistema escolar.

Foto: cortesía prensa DGE

Las tablets fueron destinadas a instituciones educativas de distintos departamentos mendocinos, priorizando establecimientos que desarrollan proyectos vinculados a tecnología, alfabetización digital y fortalecimiento pedagógico.

Desde la DGE señalaron que los equipos permitirán potenciar actividades educativas, facilitar el acceso a contenidos digitales y promover nuevas metodologías de aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes.

Las autoridades educativas destacaron que la incorporación de tecnología es clave para adaptar las prácticas escolares a los nuevos desafíos educativos y sociales. Además, remarcaron que este tipo de programas busca garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes de toda la provincia.