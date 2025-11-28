Search
Resolución

La DGE definió el calendario escolar: cuándo inician las clases en el 2026

El ciclo lectivo comenzará el 25 de febrero de 2026.

La DGE estableció el cronograma para el próximo ciclo lectivo y detalló las últimas fechas del cierre del ciclo 2025.

La resolución de la DGE no solo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país, según señalan desde el Gobierno.

De esta manera, el 25 de febrero comenzarán las clases el Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias. En tanto, el receso invernal será del 06 al 17 de julio

Cargas horarias

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

  • Nivel Inicial: 630 horas reloj.
  • Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).
  • Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).

Fechas clave

EventoFechaDescripción
Presentación Lineamientos Pedagógicos06 de febreroActo de presentación de los lineamientos político-pedagógicos de la DGE para 2026. Tadeo García Zalazar
Presentación de Docentes en las escuelas10 de febreroDocentes y personal con cargo de todas las escuelas.
Recuperación de SaberesInicia el 10 de febreroPeríodo de intensificación y fortalecimiento de trayectorias para estudiantes de nivel primario y secundario.
INICIO DEL CICLO LECTIVO25 de febreroComienzan las clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias.
Inicio 2.º a 6.º Año Secundario02 de marzoIngreso de estudiantes de segundo a sexto año de escuelas secundarias.
Receso InvernalDel 06 al 17 de julioVacaciones de invierno para todos los niveles y modalidades.
Recuperación e intensificación de saberesDel 30 de noviembre al 18 de diciembrePeriodo de recuperación final de saberes para estudiantes que deban aprendizajes.(tres semanas)
FINALIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO22 de diciembreÚltimo día de clases para estudiantes que adeudan aprendizajes.

Nivel superior

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

  • Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.
  • Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.
  • Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.
  • Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.
  • Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

