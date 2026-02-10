Search
Instagram Facebook Twitter
Docente-aula-escuela alumnos estudiantes
EDUCACIÓN

La DGE decidió que los alumnos que no sepan leer ni escribir al finalizar primer grado repetirán

Los lineamientos político-pedagógicos del ciclo lectivo 2026 presentados por el Gobierno de Mendoza tiene uno de sus principales focos puesto en la alfabetización desde la primera infancia.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó ante la comunidad educativa de Mendoza los lineamientos político-pedagógicos que regirán el ciclo lectivo 2026, donde resaltó un importante cambio en el nivel primario con respecto a los ciclos anteriores: a partir de ahora, los alumnos que finalicen primer grado sin saber leer y escribir deberán repetir.

Nuestro objetivo es que cada estudiante mendocino tenga una trayectoria real, completa y continua. Para eso, estamos interviniendo desde la primera infancia hasta la educación superior con metas claras y evaluación permanente”, afirmó el ministro durante su discurso ante docentes, directivos y autoridades del sistema educativo.

En cuanto a los cambios en el nivel primario, el titular de la cartera explicó que la unidad pedagógica dejará de abarcar primero y segundo grado para pasar a integrar Sala de 5 y primer grado. “Los niños que, al final de 1º grado, no sepan leer ni escribir repetirán 1º grado. Eso es una exigencia que tiene que ver con la posibilidad de que no haya retraso en los conocimientos y que se fortalezca 1º grado”, explicó.

Además, García Zalazar ratificó que en 2026 se mantendrá el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora, que se realiza tres veces al año: en abril, junio y octubre.

Arrancó el ciclo lectivo 2026: quiénes tienen que presentarse esta semana

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, señaló que el próximo año implicará un fuerte trabajo en alfabetización y en el Plan Provincial de Matemática. En ese sentido, indicó que se reforzarán los fines de ciclo y los pasajes entre niveles, y que durante el primer mes de clases los estudiantes que ingresen a primer año de secundaria realizarán actividades intensivas en Lengua y Matemática para diagnosticar los aprendizajes con los que llegan del nivel primario.

Cabe resaltar que la presentación se realizó en un acto en el departamento de San Martín, donde el Ejecutivo provincial expuso una hoja de ruta orientada a la alfabetización integral, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.

ETIQUETAS:

DGEalfabetizacióntadeo garcía zalazarprimera infancia

+ Noticias

EDUCACIÓN

La DGE decidió que los alumnos que no sepan leer ni escribir al finalizar primer grado repetirán

Por: Lucian Astudillo

CORRUPCIÓN

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

Por: Lucian Astudillo

LEGISLATURA DE MENDOZA

Cuidadores de Adultos Mayores: avanza la iniciativa de una diputada de San Carlos

Por: Redacción NDI

legislatura

Un diputado cruzó a la ministra Latorre por la falta de controles en el Parque Aconcagua: qué proyecto propone

Por: Redacción NDI

campaña en maipú

Elecciones: así se ve el spot hecho con IA de una lista que compite en Maipú

Por: Redacción NDI

NUEVA POLÉMICA

Un funcionario cercano a Javier Milei renunció tras ser acusado por corrupción: ¿de quién se trata?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter