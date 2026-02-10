La DGE decidió que los alumnos que no sepan leer ni escribir al finalizar primer grado repetirán

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó ante la comunidad educativa de Mendoza los lineamientos político-pedagógicos que regirán el ciclo lectivo 2026, donde resaltó un importante cambio en el nivel primario con respecto a los ciclos anteriores: a partir de ahora, los alumnos que finalicen primer grado sin saber leer y escribir deberán repetir.

“Nuestro objetivo es que cada estudiante mendocino tenga una trayectoria real, completa y continua. Para eso, estamos interviniendo desde la primera infancia hasta la educación superior con metas claras y evaluación permanente”, afirmó el ministro durante su discurso ante docentes, directivos y autoridades del sistema educativo.

En cuanto a los cambios en el nivel primario, el titular de la cartera explicó que la unidad pedagógica dejará de abarcar primero y segundo grado para pasar a integrar Sala de 5 y primer grado. “Los niños que, al final de 1º grado, no sepan leer ni escribir repetirán 1º grado. Eso es una exigencia que tiene que ver con la posibilidad de que no haya retraso en los conocimientos y que se fortalezca 1º grado”, explicó.

Además, García Zalazar ratificó que en 2026 se mantendrá el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora, que se realiza tres veces al año: en abril, junio y octubre.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, señaló que el próximo año implicará un fuerte trabajo en alfabetización y en el Plan Provincial de Matemática. En ese sentido, indicó que se reforzarán los fines de ciclo y los pasajes entre niveles, y que durante el primer mes de clases los estudiantes que ingresen a primer año de secundaria realizarán actividades intensivas en Lengua y Matemática para diagnosticar los aprendizajes con los que llegan del nivel primario.

Cabe resaltar que la presentación se realizó en un acto en el departamento de San Martín, donde el Ejecutivo provincial expuso una hoja de ruta orientada a la alfabetización integral, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.