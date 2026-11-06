La DGE deberá indemnizar con casi $60 millones a un alumno que fue golpeado a la salida de una escuela

Un adolescente de 15 años fue víctima de una brutal agresión por parte de otro estudiante en marzo de 2022, en las inmediaciones de una escuela técnica de Las Heras. El conflicto había comenzado dentro del establecimiento, durante el horario de clases, pero terminó con una golpiza en la vereda y en una esquina cercana, cuando el alumno salía acompañado por el regente de la institución. Como consecuencia del ataque, sufrió una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica y la colocación de una placa de titanio.

A raíz de las lesiones, el joven debió permanecer internado en el Hospital El Carmen y fue operado en mayo de ese año. Además de la extracción de una pieza dental, presentó dificultades para abrir la boca, dolores persistentes y secuelas funcionales y estéticas. Sus padres también señalaron que desarrolló ataques de pánico y miedo a salir a la calle y asistir a clases, por lo que debió continuar su educación en modalidad domiciliaria. Frente a esta situación, la familia inició una demanda contra la Dirección General de Escuelas (DGE), a la que reclamó por no haber activado los mecanismos de prevención correspondientes.

En su defensa, la DGE solicitó el rechazo de la demanda al considerar que la agresión ocurrió fuera del establecimiento y una vez finalizada la jornada escolar. Sin embargo, el Primer Tribunal Asociado entendió que la responsabilidad de la institución no se limitaba al interior del edificio, ya que el episodio de violencia se había originado durante las clases y estaba registrado en el libro de actas. Los jueces señalaron que las autoridades debían comunicarse de inmediato con los padres y evitar que el adolescente quedara expuesto a una nueva agresión. En ese sentido, el fallo sostuvo que el cumplimiento del protocolo previsto por la Ley 9.054 podría haber evitado el ataque y consideró que existió un incumplimiento de la obligación de seguridad por parte de la institución.

Finalmente, el tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó a la DGE pagar una indemnización de $59.181.514, más los intereses correspondientes. El monto contempla $54.931.514 por incapacidad física sobreviniente, a partir de las secuelas mandibulares constatadas en una pericia odontológica; $4.000.000 por daño moral y $250.000 por gastos terapéuticos. La resolución concluyó que las consecuencias de la agresión no se limitaron a las lesiones iniciales, sino que dejaron secuelas permanentes en la salud del adolescente.