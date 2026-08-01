La DGE crea una nueva figura docente para reforzar el acompañamiento en jardines de infantes

La Dirección General de Escuelas (DGE) creó una nueva función docente destinada a los jardines de infantes de Mendoza. A través de la Resolución 4536, quedó autorizada la incorporación del Docente de Apoyo Institucional y a las Trayectorias (DAIT), una figura que tendrá como principal objetivo acompañar a los equipos educativos y brindar apoyo a los estudiantes durante sus primeros años de escolaridad.

Según informó el organismo, el nuevo perfil trabajará junto a docentes de sala, directivos, orientadores y familias para diseñar estrategias que respondan a las distintas necesidades de aprendizaje de los niños y niñas, especialmente en casos de dificultades pedagógicas, problemas de conducta o situaciones de discapacidad.

El director de Educación Inicial, Marcelo García, explicó que la incorporación de esta función busca dar respuesta a la diversidad de ritmos de aprendizaje presentes en las aulas y fortalecer el trabajo cotidiano de las instituciones. Además, señaló que el DAIT podrá intervenir en propuestas de pareja pedagógica cuando las características del grupo o de los estudiantes así lo requieran.

Otra de las tareas previstas para esta nueva figura será garantizar la continuidad de las clases frente a imprevistos o licencias de corta duración del personal docente. En esos casos, podrá asumir temporalmente la conducción de la sala cuando no sea posible designar un reemplazo de manera inmediata.

Desde la DGE sostienen que la medida apunta a fortalecer el Nivel Inicial como la primera etapa de la educación obligatoria y a generar mejores condiciones para el desarrollo integral de los estudiantes. En ese sentido, remarcaron que los primeros años de escolarización son fundamentales para construir las bases de los aprendizajes posteriores y favorecer trayectorias educativas más sólidas desde el ingreso al sistema.