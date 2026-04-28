La DGE convoca a un grupo de docentes a un concurso clave: cuándo es y cómo participar

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó el llamado al Concurso de Reubicación para docentes titulares en situación de disponibilidad, una instancia clave para quienes quedaron sin cargo por cambios en el sistema educativo.

La convocatoria se realizará el próximo 15 de mayo de 2026 y tendrá una modalidad virtual sincrónica, lo que permitirá a los docentes participar en tiempo real sin necesidad de trasladarse.

Esto fue oficializado a través de la Resolución 506 de la Subsecretaría de Comunicación.

Quiénes pueden participar

El concurso está dirigido a docentes que se encuentran en disponibilidad por distintos motivos, entre ellos:

Cierre de divisiones

Modificaciones en los planes de estudio

Clausura de turnos

También incluye a:

Docentes de la Dirección de Educación Secundaria (orientada y técnica)

(orientada y técnica) Personal de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CEBJA y CENS)

(CEBJA y CENS) Docentes con cambio de funciones que se encuentren en disponibilidad

Cómo será el concurso

Desde la DGE explicaron que el proceso se realizará de manera virtual, lo que permitirá una mayor agilidad en la elección de vacantes.

Durante el acto administrativo, los docentes podrán acceder en tiempo real a las opciones disponibles y seleccionar su nuevo destino laboral.

Además, se confirmó que la toma de posesión será el mismo 15 de mayo, por lo que quienes resulten reubicados comenzarán ese mismo día en sus nuevos cargos.

El rol de las Juntas Calificadoras

A partir de ahora, las Juntas Calificadoras de Méritos serán las encargadas de difundir los detalles del proceso. En los próximos días se publicarán:

El orden de mérito provisorio y definitivo

El período de recepción de reclamos

El listado de vacantes disponibles

El día y horario exacto del concurso virtual

Por eso, desde la DGE recomendaron a los docentes estar atentos a las circulares oficiales.

Un proceso clave para mantener la titularidad

Según establece el Estatuto del Docente (Ley 4934), los trabajadores en disponibilidad tienen prioridad durante dos años para ocupar vacantes dentro de su zona.

Sin embargo, la normativa también es clara: la no aceptación de un cargo sin una justificación válida puede derivar en la baja automática del agente.

En ese contexto, el concurso de reubicación se convierte en una instancia central para que los docentes puedan mantener su estabilidad laboral dentro del sistema educativo.