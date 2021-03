Mediante un comunicado, la DGE sostiene que no se cerraron secciones sino que hubieron reasignaciones. Señalaron que sectores políticos y sindicales están denunciando de manera infundada.

La respuesta de la Dirección General de Escuelas llegó mediante un comunicado donde se detalla que; tanto estudiantes como docentes fueron reasignados a otros espacios y que por lo tanto no se ha sacado a gente del sistema y que las reasignaciones no son decisiones políticas.

Durante la semana en curso parte de la comunidad de la escuela Clotilde Guillén de Rezzano de La Consulta se manifestaron de diversas formas. En la mañana de este viernes se concentraron en la regional de la DGE en Tunuyán para pedir se revise esta serie de decisiones que tienden a reducir espacios educativos y laborales.

El comunicado de la regional

En primer lugar, a través de este comunicado oficial, destacamos que, a diferencia de la mayoría de los ciclos escolares transcurridos, en donde se reorganiza todo el sistema educativo de acuerdo a las necesidades y situaciones de cada escuela, el actual ciclo lectivo inició con más alumnos y por ende hay muchas más aperturas de aulas que cierres.

Por otro lado, explicamos que, NO es una DECISIÓN POLITICA los cierres de aulas. Es decir, la propuesta de cierres o aperturas de aulas son formuladas por el propio sistema educativo, y se inician desde las Supervisiones que proponen los cambios a ejecutar para generar más equidad y acceso a la educación pública. El curso fue reasignado porque contaba con 7 alumnos, mientras en un establecimiento escolar a tan solo unos kilómetros de distancia, existía un aula con 37 alumnos.

Enfatizamos que en ningún momento se ha retirado a docentes del sistema, la medida es de reasignación de funciones en cada escuela.

Además, hemos incrementado la cantidad de celadores por la propia función de higiene y bioseguridad que requiere cada escuela en este momento, para darle mayor respaldo a las instituciones y no sobrecargar al personal que debe realizar tareas de desinfección. Los celadores en este periodo de pandemia son un eslabón muy importante, dado que su labor es esencial. Aún así, detallamos que el número de celadores incorporados es menor a los incorporados a planta estatal durante el año 2007 al 2015, aunque la provincia por esos años no se encontraba en pandemia.A raíz de las denuncias provenientes de un sector político y sindical, desde la oficina Regional de la DGE también destacamos la función del GEM (Gestión Educativa Mendoza). Un sistema que comenzó a funcionar a partir del año 2016, (hasta esa fecha no se conocían números reales de la población escolar), y por el que hemos logrado conocer en tiempo real las inasistencias de alumnos y sus calificaciones, manteniendo de esta forma informados a los padres de lo que va ocurriendo con sus hijos. Este es un sistema fundamental por el que hoy se administra y se lleva a cabo de manera sistemática el monitoreo de la DGE, y que los denunciantes (tanto el SUTE como el concejal) parecen desconocer. Este sistema también nos permitió el año pasado, en plena pandemia, asistir a nuestros estudiantes con bolsones de mercadería, en especial a aquellos d familias que más los necesitaban. Y un gran porcentaje de asistencia se brindó en las escuelas rurales, algo que también desconocen los denunciantes, quienes subestiman a las comunidades de las escuelas rurales trasladando información errónea.

Consiguientemente, y en relación a las falsas denuncias dadas a conocer sobre el caso puntual de la escuela Clotilde Guillén de Rezzano informamos: este establecimiento educativo pasó de tener 40% de zona para sus docentes a contar con un 80% de pago de zona. Una re categorización de zona que efectuamos en el gobierno escolar en el año 2018, y un dato real que es totalmente desconocido por quienes denuncian y se manifiestan. Esta fue una re categorización muy postergada y prometida desde muchos años anteriores, y que está siendo desconocida por quienes están reclamando falta de apoyo a las escuelas rurales.

Este avance para referenciada escuela, y para toda la zona de Lotes Barraqueros, pudimos lograrlo debido a que fuimos parte de un gobierno provincial que desde el 2016 ordenó los servicios del Estado, sin perder eficiencia, dándole incluso a los docentes la posibilidad de cobrar lo adeudado por conceptos de zona mal liquidados. En este sentido, se sigue ordenando y tratando de llevar a cabo una mejor distribución de recursos, por eso la reasignación de recursos, que en muchas escuelas son más necesitados que otras.

Finalmente, remarcamos a toda la sociedad que es nuestro principal camino el seguir mejorando el sistema, tratando de generar herramientas para todos los estudiantes. No es fácil el contexto en el que no encontramos, y admirablemente los docentes, directivos y todas las comunidades educativas, ponen lo mejor de sí para llevar adelante el sistema educativo. Las falsas denuncias, malintencionadas, y con información errónea, destruyen lo que vamos logrando todos juntos y con mucho esfuerzo.