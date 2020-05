La DGE considera no tomar en cuenta las calificaciones obtenidas durante el aislamiento

La idea es evaluar los aprendizajes al regresar al aula y que esa sea la nota de acreditación. Emitirá una resolución los próximos días.

La Dirección General de Escuelas considera no tomar en cuenta las notas obtenidas por los estudiantes durante el aislamiento sino que serán válidas las que obtengan al regresar a las clases presenciales.

Si prospera, los próximos días emitirá una resolución al respecto, luego de escuchar opiniones de especialistas sobre el tema. Ocurre que hay puntos de vista dispares al respecto y de hecho, en otros países que están en otra instancia de la pandemia, las disposiciones han sido diversas.

La idea es que al regreso a las aulas se evalúen los aprendizajes que se lograron durante la etapa de educación a

distancia y esa será la nota que se compute para la libreta. Fuentes del área explicaron que los saberes de esta parte del año se van a evaluar pero no se van a computar como calicación nal. Se utilizan para llevar un registro y seguir el proceso de cada alumno, identicar a quien requiere más acompañamiento y estimular a quien lleva una buena trayectoria.

“Una cosa es el proceso de aprendizaje y otra la acreditación del aprendizaje”, subrayaron. Para gracarlo, realizaron la comparación con un deportista: se trata de mantenerse en actividad, el que dejó de entrenar no tendrá el mismo rendimiento que quien continuó de manera efectiva.



El 16 de marzo se suspendieron las actividades presenciales para nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Se trata

de 370 mil alumnos que siguen el proceso de aprendizaje mayormente de manera digital.



El regreso



Cómo organizar el retorno a clases presenciales es uno de los temas que se reiteran en conversaciones entre especialistas en

Educación, algo que tampoco puede organizarse demasiado dado que la suspensión de clases presenciales y su reactivación obedece a criterios epidemiológicos que, por otra parte, no pueden anticiparse. Es decir, no se sabe cuándo ocurrirá. De emitirse esta resolución también quedará supeditada al escenario ya que se aplicaría de regresar durante este ciclo lectivo. Si esto no ocurre habrá que pensar en otras estrategias.



El regreso inevitablemente requerirá evaluar aprendizajes ya que cada estudiante ha tenido sus propios procesos, esto en parte asociado a los recursos y acompañamiento que tiene en su entorno. Se estima que alrededor de 10% de los alumnos no tiene acceso a internet ya sea por problemas de conectividad o falta de dispositivos. A eso hay que sumar otras condiciones que pueden afectar su actividad, en particular entre quienes pertenecen a sectores vulnerables, por ello, el aprendizaje no será igual para todos y el regreso a las aulas dejará al desnudo las diferencias. Equiparar será un gran desafío para los docentes

“Creo que cuando volvamos de todo esto hay que evaluar lo que pasó, por un lado cómo lo organizó el gobierno escolar, el ministerio nacional y cada provincia, que paso en cada escuela, con los docentes y en cada casa, porque las situaciones son todas distintas”, consideró el psicopedagogo Alejandro Castro Santander.



“Habrá que hacer una muy buena evaluación al regreso, trabajar mucho lo afectivo, hacer un buen diagnóstico de cómo

llegaron los chicos y el segundo semestre va a tener que ser muy especial: como estamos viendo con colegas de otros países

latinoamericanos, algunos, casi como un chiste, van a tener fobia de lo virtual”, agregó.

Fuente: Diario Los Andes

