La DGE cambió las reglas: estos son los nuevos criterios para elegir abanderados y escoltas en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza aprobó una nueva normativa para la elección de abanderados y escoltas que regirá desde el ciclo lectivo 2026. El cambio busca modernizar un proceso históricamente basado solo en calificaciones, incorporando criterios de inclusión, equidad y participación plena para todos los estudiantes.

La resolución alcanza a escuelas de Nivel Primario, tanto de gestión estatal como privada, y redefine quiénes podrán aspirar a portar o escoltar las banderas Nacional y Provincial. Desde ahora, el reglamento establece que los postulantes serán los alumnos de 6° grado en escuelas completas y los de los últimos años en instituciones de organización incompleta.

Uno de los puntos más destacados es que la selección ya no dependerá únicamente del promedio general desde primer grado, sino que se aplicará un sistema de tabulación acorde al régimen de calificación, acreditación y promoción vigente, en línea con la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y las normativas provinciales de inclusión educativa.

La medida también garantiza la participación equitativa de estudiantes con discapacidad, conforme a la Ley Nacional N° 26.378, que promueve los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo.

Para asegurar que estos nuevos criterios se implementen correctamente, la DGE encomendó a la Coordinación General de Tecnología Educativa realizar ajustes técnicos en el Sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM). Esta adecuación permitirá que todas las escuelas apliquen las reglas de manera uniforme y transparente.

Entre las condiciones generales, se mantiene que la designación será anual y que se evaluarán los desempeños de 2° a 6° grado. Solo podrán participar alumnos que no hayan repetido, con calificaciones mínimas de 7 en todas las materias y “Bueno” o superior en Normas de Convivencia al 19 de noviembre de 2025. También se admitirá a quienes hayan compensado materias, siempre que las hayan aprobado.

El cronograma de aplicación ya tiene fechas definidas: