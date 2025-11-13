Search
La DGE busca expandir el chino mandarín en las escuelas de todo Mendoza

Un acuerdo busca expandir la enseñanza del mandarín en Mendoza y capacitar docentes con proyección internacional.

Mendoza da un paso clave hacia la internacionalización educativa. El director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, viajó a China para firmar un convenio de cinco años con la Universidad Normal de Nanjing, que permitirá ampliar la enseñanza del chino mandarín en las escuelas provinciales y formar docentes especializados. La rúbrica se realizará en el marco de la Conferencia Mundial del Idioma Chino 2025, que tiene lugar en Beijing.

Este acuerdo consolida una experiencia que comenzó a fines de 2024, cuando la Dirección General de Escuelas (DGE) implementó la enseñanza del mandarín en algunas instituciones secundarias en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso. Desde entonces, el programa creció y ya alcanza a más de 200 estudiantes y cerca de 100 docentes en formación.

El aprendizaje de idiomas estratégicos como el chino abre puertas no solo en lo cultural, sino también en lo laboral. Mendoza necesita jóvenes preparados para integrarse a un mundo global”, destacó García Zalazar antes de iniciar su gira por Asia.

Actualmente, el idioma se enseña en las escuelas Pablo Nogués (4-111), Tomás Godoy Cruz (9-002), Vicente Zapata (4-001) y José Dávila (4-082). Este año se sumaron la Manuel Ignacio Molina (4-087) de San Rafael y la Perito Moreno (1-609), que además incorporó contenidos culturales adaptados al nivel primario.

El nuevo convenio permitirá sumar más instituciones educativas, enviar docentes mendocinos a capacitarse en China y recibir especialistas del país asiático para dictar clases en la provincia. También prevé la creación de talleres culturales y programas de intercambio, fortaleciendo el vínculo educativo entre ambos territorios.

En paralelo, la DGE abrió un curso presencial de chino mandarín para docentes mendocinos, dictado por el Instituto Confucio, con clases semanales, cupos reducidos y un 50% de descuento en la matrícula. “Queremos que los profesores aprendan no solo el idioma, sino también la cultura, las tradiciones y la manera de enseñar de China”, explicó el ministro.

El vínculo entre Mendoza y China comenzó a fortalecerse en 2024, cuando se firmó el primer acuerdo educativo con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el embajador chino en Argentina, Wang Wei, y el rector de la Universidad de Congreso, Rubén Darío Bresso. Desde entonces, el proyecto incorporó viajes de capacitación, talleres interculturales y nuevas alianzas académicas.

Con la firma del memorando en Beijing, Mendoza se convertirá en una de las primeras provincias argentinas con un acuerdo educativo directo con China para enseñar su idioma oficial. “Este convenio consolida un proceso que ya iniciamos: enseñar chino en las escuelas como parte de una educación moderna, conectada y con mirada global”, concluyó García Zalazar.

Conferencia Mundial

La DGE busca expandar el chino mandarín en las escuelas de todo Mendoza

