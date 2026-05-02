La DGE avanzará en la creación de cinco centros educativos de innovación tecnológica

El Gobierno de Mendoza avanzará en la creación de cinco centros educativos de innovación tecnológica, una iniciativa orientada a fortalecer la formación vinculada a sectores estratégicos del desarrollo provincial. El proyecto contempla la puesta en marcha de estos espacios a partir de instituciones ya existentes, que serán transformadas en polos de capacitación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación productiva.

La propuesta apunta a incorporar nuevo equipamiento, sumar tecnología y promover una articulación activa entre el Estado provincial y el sector privado. De esta manera, se busca generar entornos que no solo mejoren la calidad educativa, sino que también funcionen como espacios de investigación y desarrollo al servicio del entramado productivo.

Foto: cortesía Prensa DGE

La planificación de los cinco centros se diseñó en función de la matriz productiva de cada oasis de Mendoza, con el objetivo de definir especializaciones específicas para cada nodo y adaptar la formación a las necesidades de cada región.

En el Gran Mendoza, la Escuela Técnica Agraria Pouget funcionará como un centro de innovación agroindustrial, enfocado en el agregado de valor, la tecnificación de procesos y el desarrollo vinculado a la producción agroalimentaria.

En la zona Este, la Escuela de Oficios de San Martín se proyecta como un espacio de formación en energías renovables, orientado a la capacitación en energías limpias, eficiencia energética y nuevas demandas asociadas a la transición energética.

En el Valle de Uco, la Escuela Integración será incorporada como un nodo de automatización industrial, con especialización en robótica, automatización de procesos y tecnología aplicada a la industria.

En Malargüe, se desarrollará un polo vinculado a minería, petróleo y gas, articulado entre el IES 9-018 y la Escuela Técnica Ingeniero Savio, con foco en la formación de perfiles técnicos ligados al desarrollo energético y extractivo.

Por último, en el corredor norte, la Escuela 4-109 Álvarez Condarco será un centro orientado a la construcción, con énfasis en innovación aplicada, nuevos sistemas constructivos y formación técnica para el sector.