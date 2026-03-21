La DGE aprobó un nuevo régimen de asistencia para jóvenes y adultos

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó un nuevo régimen de asistencia destinado a estudiantes de la modalidad de Jóvenes y Adultos. La iniciativa busca acompañar mejor las trayectorias educativas y dar respuesta a situaciones particulares que muchas veces dificultan la continuidad escolar.

El nuevo esquema propone una mirada más flexible sobre la asistencia, teniendo en cuenta que gran parte de los estudiantes de esta modalidad combina el estudio con trabajo, responsabilidades familiares u otras obligaciones. En este sentido, se busca evitar que las inasistencias sean un obstáculo automático para sostener la cursada.

Además, la normativa pone el foco en la inclusión y la permanencia, promoviendo estrategias institucionales para acompañar a quienes presentan dificultades para asistir con regularidad. La idea es que cada caso pueda ser evaluado de manera más integral.

Desde la DGE señalaron que este cambio apunta a fortalecer el vínculo de los estudiantes con la escuela y a generar mejores condiciones para que puedan finalizar sus estudios.