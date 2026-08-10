La DGE actualizó las condiciones para crear y organizar jardines infantiles en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) actualizó el marco normativo que regula la conformación y el funcionamiento de los Jardines de Infantes Exclusivos (JIE) y los Jardines de Infantes Nucleados (JIN) en Mendoza.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 4613-DGE-2026, que fija nuevos criterios para la creación y organización de estas instituciones educativas. El objetivo es acompañar el crecimiento del nivel inicial y mejorar las condiciones para el desarrollo de las trayectorias escolares de los chicos de entre 3 y 5 años.

Foto: cortesía Prensa DGE

Cómo se conformarán los Jardines de Infantes Exclusivos

En el caso de los Jardines de Infantes Exclusivos, podrán conformarse con secciones que anteriormente funcionaban como anexos de escuelas primarias. Para ello, deberán funcionar en un mismo edificio y contar con un mínimo de seis secciones, tanto en zonas urbanas como rurales.

Por su parte, los Jardines de Infantes Nucleados podrán reunir secciones de distintas escuelas primarias cercanas. Los establecimientos deberán ubicarse dentro de un radio de hasta 10 kilómetros. Se requerirán al menos seis secciones en zonas urbanas y cuatro en zonas rurales.

La normativa también contempla aspectos vinculados con la inscripción, los horarios, el ciclo lectivo, la organización del personal, los espacios físicos y la inclusión de chicos con discapacidad.