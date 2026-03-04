La DGE abrió una escuela con orientación en Educación Física

En Godoy Cruz comenzó a funcionar una nueva propuesta educativa pública que combina la formación académica con el desarrollo deportivo. Se trata de un anexo de la Escuela 4-001 José Vicente Zapata, que funciona en el edificio de la Escuela 4-072 Federico García Lorca, y que se convierte en la primera escuela estatal de Mendoza con orientación en Educación Física pensada especialmente para estudiantes que practican deporte de manera intensiva.

La iniciativa forma parte del programa “Juntos Educación y Deporte”, una propuesta que busca acompañar a jóvenes que deben compatibilizar sus estudios con entrenamientos y competencias. El objetivo es ofrecer alternativas pedagógicas que les permitan sostener la trayectoria escolar sin resignar su carrera deportiva.

El proyecto contempla una organización institucional adaptada a las necesidades de los estudiantes atletas, con esquemas de acompañamiento y estrategias que favorecen la continuidad educativa. De esta manera, se intenta dar respuesta a una demanda concreta de familias y deportistas que necesitan mayor flexibilidad para poder cumplir con ambas responsabilidades.

Foto: cortesía Prensa DGE

Durante la presentación oficial, autoridades educativas destacaron que se trata de una experiencia inédita en el ámbito estatal, ya que hasta ahora este tipo de orientación existía principalmente en instituciones privadas. También remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre docentes, directivos y familias para consolidar la propuesta.

Desde la comunidad educativa señalaron que la apertura representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre educación y deporte, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y acompañando sus proyectos personales.