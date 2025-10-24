La DGE abrió concursos para docentes de primaria

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó la convocatoria para el Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para cubrir cargos titulares en el nivel primario de administración estatal. Esta decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 5952, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El llamado está dirigido a maestros de grado, profesores de áreas especiales como Educación Física, Música y Artes Visuales, y a los Auxiliares de Informática Educativa (A.I.E.).

Fechas clave

La ventana de inscripción se abrirá el 27 de octubre a las 8 y cerrará el 7 de noviembre a las 23.59. Los interesados deberán utilizar el sistema GEM (a través del rol eventos 2026-MIPC). El listado provisorio de méritos se dará a conocer el 13 de noviembre, y el plazo para presentar reclamos se extenderá hasta el 28 de ese mes. Una vez resueltos, el listado definitivo se hará público el 5 de diciembre.

El procedimiento de ofrecimiento de cargos, que será virtual y sincrónico, se realizará entre el 9 y el 12 de diciembre.

La resolución establece que los postulantes deben acatar lo dispuesto en los artículos 16° y 56° de la Ley 4934 (Estatuto del Docente), junto con la Ley 6929 de Incompatibilidad y sus modificaciones.

Se especifica que los educadores que opten por escuelas con jornada extendida deberán asegurar disponibilidad para cubrir siete horas diarias. Aquellos que elijan establecimientos de tipo albergue deberán poseer un certificado psicofísico “APTO ALBERGUE” vigente.

El concurso se desarrollará de forma virtual sincrónica a lo largo del mes de diciembre. La Junta Calificadora de Méritos de Educación Primaria será la entidad responsable de coordinar el proceso y de validar toda la documentación que presenten los aspirantes a docentes.