La DEPJA fortaleció el trabajo territorial con encuentros PAS 2026 en toda la provincia

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), dependiente de la Dirección General de Escuelas, desarrolló durante mayo una serie de encuentros territoriales vinculados a los Proyectos de Acuerdo Seccional (PAS) 2026 destinados a CEBJA y CENS. La propuesta convocó a supervisores, equipos administrativos y de orientación seccional con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo y mejorar las trayectorias educativas de jóvenes y adultos en toda la provincia.

Las jornadas se realizaron de manera presencial en departamentos como Ciudad, Guaymallén, San Martín, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y General Alvear. En cada encuentro se promovieron espacios de intercambio para analizar las particularidades de cada territorio y construir estrategias conjuntas de intervención educativa.

Foto: cortesía Prensa DGE

Desde la DEPJA destacaron que estas instancias permiten consolidar redes de trabajo entre las distintas secciones y fortalecer líneas de acción que valoran las prácticas institucionales situadas. En este marco, la planificación estratégica incluyó el abordaje de problemáticas específicas, la definición de objetivos comunes y la elaboración de propuestas sostenibles a largo plazo.

Durante las actividades también se desarrollaron dinámicas participativas y herramientas orientadas a reforzar la identidad seccional y el trabajo en red. Además, la edición PAS 2026 incorporó nuevas perspectivas relacionadas con la evaluación del impacto de las decisiones pedagógicas y organizacionales.

Entre los avances señalados se destacó el crecimiento de las propuestas CEPAS, especialmente en acciones vinculadas al acompañamiento pedagógico, la contextualización de contenidos y las respuestas adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Asimismo, se remarcó el fortalecimiento de la educación a distancia mediante aulas virtuales y recursos digitales que favorecen el acceso y la permanencia educativa.

Otro de los ejes centrales fue el impulso de las propuestas de alfabetización en los CEBJA, consideradas prioritarias para la modalidad. Los equipos compartieron experiencias destinadas a garantizar el acceso a la lectura y la escritura para jóvenes y adultos con trayectorias educativas interrumpidas.