La demoledora crítica de la mendocina Lourdes Arrieta al Gobierno de Milei

La diputada nacional Lourdes Arrieta, integrante del bloque Coherencia y ex miembro de La Libertad Avanza, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei, al afirmar que en la Argentina “la gente se muere de hambre” y que desde el oficialismo “terminaron siendo igual o peores que el kirchnerismo”.

En declaraciones al programa Sin corbata, por Splendid AM 990, la legisladora sostuvo que su salida del espacio libertario le permitió “no formar parte de un esquema de corrupción quizás peor que el kirchnerismo”. Y agregó: “Tanto que lo señalaban al kirchnerismo, y terminaron siendo igual o peores”.

Arrieta, que representa a Mendoza, también denunció haber sido víctima de “violencia institucional y política” dentro de La Libertad Avanza, y aseguró que mientras integró el bloque “fue utilizada y después descartada”.

La diputada apuntó, además, contra el presidente Javier Milei, al considerar que su actitud frente a la situación social resulta “una vergüenza”. “Le estamos pagando a un Presidente para que se suba a un escenario a cantar mientras que la gente se muere de hambre, con plata que viene de los contribuyentes”, cuestionó.

Gracias por la nota 📝 https://t.co/tLKYbLHuag — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) October 13, 2025

Respecto de las elecciones legislativas, Arrieta pronosticó un escenario adverso para el oficialismo: “Si el Presidente pierde en estas elecciones, que es lo más probable en la mayoría de las provincias, se va a generar una decadencia en su gestión que no creo que se levante”, afirmó.

La diputada también hizo referencia a las investigaciones judiciales que involucran a Karina Milei, al sostener que una derrota electoral “va a acelerar el procesamiento de la señora Karina Milei y eso va a hacer que el mismo Presidente tambalee en su gestión”.

En el cierre, Arrieta llamó a los argentinos a mantener la esperanza: “Lo que nos espera es hacernos fuertes como argentinos, seguir aguantando y rogarle a Dios para que el Presidente deje de hacer shows políticos y se ponga a trabajar por el bien de todos”, enfatizó.

Las declaraciones de la diputada marcan un nuevo quiebre dentro del espacio libertario y surgen algunos días después de que Arrieta votara a favor de limitar el uso de DNU por parte del Ejecutivo. En esa ocasión, la legisladora votó en sintonía con los peronistas Martín Aveiro y Liliana Paponet y el radical Julio Cobos.