La defensa de las jugadoras pidió cerrar la causa por los abusos en el Club Alemán

Los hechos ocurridos en el Club Alemán de Mendoza reabrieron el diálogo en torno a los polémicos rituales de bienvenida en el hockey femenino. La situación vivida en abril del 2023 ahora suma un nuevo parte en la Justicia de Mendoza.

La defensa de las jugadoras imputadas solicitó cerrar la causa para dar el sobreseimento a las mujeres al sostener que “no existe delito alguno” en relación a los lamentables hechos ocurridos tres años atrás. La audiencia se desarrolló en el Polo Judicial de Mendoza en la mañana de este viernes en donde se pidió un cuarto intermedio para darle un periodo de resolución a la jueza de la causa.

Los delitos se habrían llevado a cabo en abril del 2023 durante un encuentro con las “novatas” del club de hockey femenino en las mismas instalaciones del club. Según la reconstrucción de los hechos por parte de la víctima, las jugadores de primera categoría (que poseen, en su mayoría, de 18 a 29 años) habrían llevado a cabo actividades perturbadoras, como vendarle los ojos con toallas higiénicas femeninas, hacerlas caminar en cuatropies y colocarle embutidos (como salchicas) tanto en la boca como dentro de la ropa interior de las menores de edad.

Las demandas se caratulan en abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas junto a una demanda por daños y perjucios iniciada por la familia de la vícitma en contra de las jugadoras mayores imputadas.