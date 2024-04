La decisión judicial que esperaba Walter Bento y lo deja a un paso de quedar en libertad

La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves la prisión preventiva para el ex juez federal Walter Bento. Esto deja al cuestionado a un paso de lograr la libertad. El ex magistrdo está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar presos y por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La resolución de los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos A. Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter Ricardo Bento y, en consecuencia, casar y anular la resolución impugnada, y reenviar las actuaciones; es decir: anuló la prisión preventiva que mantenía al ex juez federal tras las rejas y ahora es inminente el pedido de liberación.

Según trascendió, la defensa de Bento pediría este beneficio aunque esperan que “no sea necesaria la solicitud”. En concreto, destacan que “debería ser inmediata la liberación” por parte del Tribunal.

Por su parte, fuentes cercanas a la fiscalía que juzga el accionar de Walter Bento sostienen que “el Tribunal entendió que, al ser irrecurrible la sentencia del Jury y quitarle los fueros, correspondía la inmediata detención“, que había sido dictada en junio de 2021.

Si bien la defensa de Bento apeló e interpuso un recurso de queja con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún no está resuelto, por lo que el ex juez federal asegura que “la sentencia de Jury no está firme”. En ese contexto, Bento sostiene que “goza de la presunción de ser juez y, por lo tanto, tener fueros”.

Al respecto, la Cámara Federal de Casación Penal no se ha expresado en relación a los fundamentos sobre si el recurso de queja hace que la sentencia del jury esté firme o no (y en base a él, si se podría ordenar la detención de Bento), solicita al Tribunal Oral Federal (TOF) que dicte una nueva sentencia.