Search
Instagram Facebook Twitter
mendotaku
CIUDAD DE MENDOZA

La cultura pop vuelve a invadir la Ciudad: llega Mendotaku 2025

Los días 15 y 16 de noviembre, en la Nave Cultural, será el epicentro de una convención que reúne anime, videojuegos y pasión otaku.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir con entusiasmo la edición 2025 de Mendotaku, la convención más grande del interior del país dedicada al anime, los videojuegos y la cultura pop. El evento se desarrollará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre en la Nave Cultural, ubicada en Las Cubas 201, en pleno centro de la ciudad.

Durante ambas jornadas, desde la tarde, miles de fanáticos se acercarán al espacio para disfrutar de múltiples propuestas: concursos de cosplay, stands de merchandising, zonas de juegos, ilustradores, artistas invitados y una gran ambientación otaku. La organización destaca que el evento apunta no solo a divertir, sino también a generar un espacio de encuentro y comunidad para quienes sienten pasión por esta cultura.

Mendotaku 2025 se presenta como una cita imperdible para jóvenes, familias y aficionados que desean sumergirse en un universo donde el manga, el animé y la cultura asiática convergen con lo local. Con expectativas de convocatoria importantes, el evento reafirma su rol como una apuesta firme por el entretenimiento y la cultura pop en la región.

ETIQUETAS:

Nave culturalvideojuegosanimeMendotaku 2025cultura popCiudad de Mendoza

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

El arte hecho a mano vuelve al corazón de la Ciudad

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La cultura pop vuelve a invadir la Ciudad: llega Mendotaku 2025

Por: Violeta Díaz Costa

No van más

La Policía Rural decomisó más de 42 mil productos no aptos para el consumo en San Carlos

Por: Agustin Zamora

Confirmado: Nicolás Varrone representará a la Argentina en la Fórmula 2 desde 2026

Por: Redacción NDI

Plan Maestro de Vialidad

Comienza la licitación para renovar el acceso histórico a Potrerillos

Por: María Orozco

Nuevo canciller

Quién es Pablo Quirno, el funcionario que reemplazará a Gerardo Werthein

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter