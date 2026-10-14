La crisis de PAMI ya le pega a las clínicas de Mendoza: temen cierres y más fusiones

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud privado encendió las alarmas entre los prestadores de PAMI en todo el país. Las principales cámaras del sector reclamaron al Gobierno una instancia de diálogo urgente para evitar el cierre de clínicas y sanatorios, afectados por el atraso en la actualización de los aranceles y el incremento de los costos de funcionamiento. El planteo cuenta con el respaldo de entidades nacionales y provinciales, entre ellas ACLISA, vinculada a CLISAMEN, que nuclea a los principales centros asistenciales de la obra social en Mendoza.

Según advirtieron las organizaciones, el desfasaje entre los ingresos y los costos pone en riesgo la continuidad de instituciones que representan el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas del país, con más de 330.000 trabajadores de la salud. En Mendoza, el panorama alcanza a entre 25 y 30 clínicas y sanatorios, donde trabajan más de 3.000 profesionales. Su presidente, José Luis Sánchez Rivas, sostuvo que PAMI actualizó los aranceles apenas un 9% en lo que va del año, frente a una inflación que, según indicó, dejó una brecha del 23%. Además, señaló que el atraso acumulado desde fines de 2023 llega al 130% y cuestionó que los pagos se realicen a 90 días, mientras aumentan los precios de insumos y medicamentos.

Desde ACLISA plantearon que las dificultades podrían responder a la falta de solvencia financiera de PAMI o a una estrategia de reducción de su red de prestadores. En Mendoza, algunas instituciones están al borde del concurso de acreedores y otras ya optaron por fusionarse, en un contexto que también repercute en las negociaciones salariales del sector, que acumulan dos meses sin acuerdo. Sánchez Rivas consideró razonable el reclamo gremial de un aumento del 10% cuatrimestral, pero advirtió que los establecimientos no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa suba.

Las entidades alertaron, además, que el cierre o la paralización de sanatorios privados trasladaría una mayor demanda al sistema público, que ya enfrenta una fuerte presión por la llegada de afiliados que abandonaron las empresas de medicina prepaga. Mientras esperan una respuesta del Ministerio de Salud al pedido de audiencia, los prestadores reclaman medidas urgentes y la inyección de fondos a PAMI para garantizar la continuidad de la atención médica. Advierten que, sin una mejora en el financiamiento y en las condiciones de pago, podría agravarse la crisis de las instituciones y quedar comprometida la asistencia de millones de afiliados.