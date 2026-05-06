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Comunicado oficial

La Coviar salió con los tapones de punta contra la resolución que elimina el Plan Estratégico Vitivinícola

La Coviar emitió un comunicado en el que rechaza el desfinanciamiento derivado de la medida del Gobierno nacional.

La Coviar emitió un comunicado en el que muestra su rechazo a la medida con la que el Gobierno nacional eliminó el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), con el cual se financiaba a través de contribuciones obligatorias que realizaban productores y bodegas. En ese sentido, califican la resolución del Ejecutivo nacional es “improcedente, inconsulta e inoportuna”.

Según expone el texto, la medida generará un impacto negativo en el sector, por lo que anunciaron que se convocará de urgencia a una reunión de Directorio para determinar qué acciones llevarán adelante. El objetivo, indican desde la Coviar, es defender “la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas”

En la Coviar esgrimen como argumento que la Resolución publicada en el Boletín Oficial de este martes excede “las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley”. Además, acusa que la medida se aleja de los principios de “legalidad, previsibilidad e institucionalidad” con los que deben enmarcarse la relación entre el sector público y el privado.

“Solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”, concluye el comunicado.

Qué dice la Resolución del Gobierno nacional

Cabe recordar que este martes el Gobierno nacional  puso fin al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020 y eliminó las contribuciones obligatorias que bodegas y productores debían pagar para financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). 

A través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, el Ejecutivo puso un plazo de tres meses para completar el cierre administrativo del plan y ordena a la entidad presentar un informe final sobre la ejecución de recursos y el cumplimiento de metas que había establecido en 2004, cuando fue creada.

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