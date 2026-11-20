La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso de queja presentado por Walter Bento contra su destitución como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. Con esta decisión, el exmagistrado agotó su último intento de revertir la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, que lo removió de su cargo el 8 de noviembre de 2023 por mal desempeño.

En el fallo, el máximo tribunal consideró que los planteos de Bento no demostraron irregularidades constitucionales de gravedad suficiente para habilitar una revisión judicial de la decisión. En ese sentido, sostuvo que “solo patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio podrán tener acogida ante estos estrados“.

La resolución fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier. Por su parte, Horacio Rosatti se excusó de intervenir.

Entre otros puntos, la Corte descartó los cuestionamientos de la defensa sobre la integración del Jurado de Enjuiciamiento, la imparcialidad de sus integrantes, la presunción de inocencia y las supuestas limitaciones durante la producción de pruebas.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la distinción entre la destitución del exjuez y la causa penal que tramita en su contra. En ese aspecto, para la Corte Bento fue removido por “conductas consideradas impropias para un juez federal“, con independencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponderle por los hechos investigados en otro expediente.

Los argumentos de la defensa y los de la Corte

Uno de los argumentos de la defensa fue que el Jury de Enjuiciamiento había utilizado hechos incluidos en la investigación penal contra Bento para justificar su remoción, pese a que no existía una sentencia condenatoria firme.

La Corte rechazó esa interpretación porque, según explicó, partía de una premisa equivocada: considerar que la destitución se había basado exclusivamente en los delitos que se le atribuían al exmagistrado.

Para fundamentar su postura, el máximo tribunal retomó los argumentos del Jurado de Enjuiciamiento, que había diferenciado las conductas eventualmente delictivas de aquellas que podían constituir mal desempeño en el ejercicio de la función judicial.

En particular, recordó que el organismo había excluido expresamente de su valoración las imputaciones por “cohecho activo, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y asociación ilícita“, debido a que no existía una sentencia penal firme sobre esos delitos.

El fallo también recuperó uno de los fundamentos del jury: “De lo que aquí se trata, en definitiva, es de comprobar si el juez Bento ha honrado su investidura en todo momento, incluso frente a la existencia de una causa penal en su contra“.

De esta manera, la Corte entendió que Bento “no fue destituido por los presuntos delitos que estaban siendo investigados en aquel expediente, sino por la causal de mal desempeño que el Jurado se encargó de justificar en base a una valoración propia de la prueba“.

Los cinco cargos que llevaron a la destitución de Bento

El Jurado de Enjuiciamiento fundamentó la remoción de Bento en cinco cargos vinculados con su desempeño como magistrado:

Interferencia en el accionar judicial: se le atribuyeron maniobras para entorpecer una investigación.

Venta de un inmueble: el jury consideró que omitió deliberadamente declarar su condición de persona políticamente expuesta en la escritura de una propiedad. Según la resolución, esa operación permitió eludir un posterior embargo y frustrar parcialmente una medida cautelar sobre su patrimonio.

Crédito hipotecario para vivienda única: pese a poseer varios inmuebles, obtuvo un crédito destinado a la compra de una vivienda única mediante una escritura pública con datos falsos e inexactos. Además, le habría dado a la propiedad un destino distinto del convenido.

Omisiones en las declaraciones juradas: no incluyó información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2005 y 2020.