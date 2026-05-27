La Corte rechazó un recurso de Janina Ortiz y la causa quedó más cerca del juicio

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso presentado por la exfuncionaria de Las Heras Janina Ortiz y dejó más cerca del juicio oral una de las causas judiciales que la tiene imputada.

La decisión representa un nuevo revés judicial para Ortiz, quien enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades durante su paso por la Municipalidad de Las Heras, una gestión atravesada por fuertes tensiones políticas y denuncias internas.

Con este fallo, el máximo tribunal provincial ratificó resoluciones previas y despejó uno de los intentos de la defensa por frenar el avance del expediente.

Qué discutía la defensa

El recurso presentado por Ortiz buscaba cuestionar decisiones adoptadas durante la instrucción de la causa y planteaba objeciones procesales vinculadas al desarrollo del expediente.

Sin embargo, la Suprema Corte decidió rechazar el planteo, lo que deja el caso en condiciones de continuar avanzando hacia la etapa de juicio oral y público.

Aunque todavía restan instancias procesales, el fallo fortalece la posición de la acusación y complica el escenario judicial de la exfuncionaria.

Una causa con fuerte impacto político

El expediente contra Janina Ortiz se convirtió en uno de los casos judiciales con mayor repercusión política en Las Heras en los últimos años.

La exfuncionaria supo ocupar cargos de relevancia dentro del municipio y fue una figura cercana al entonces intendente Daniel Orozco.

Las investigaciones derivaron además en una fuerte crisis política dentro del departamento y terminaron impactando en el escenario electoral local.

Qué puede pasar ahora

Tras el rechazo de la Corte, el expediente podrá continuar su recorrido hacia el debate oral, salvo que aparezcan nuevos planteos judiciales de parte de la defensa.

El avance hacia juicio implica que la causa ingresa en una etapa clave, donde deberán discutirse públicamente las pruebas, testimonios y acusaciones vinculadas al caso.

El fallo también vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de exfuncionarios municipales y sobre las consecuencias políticas que dejaron las denuncias surgidas en Las Heras durante los últimos años.