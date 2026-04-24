La Corte Nacional ratificó la condena contra el exsenador Marcelo Romano por atentado contra la autoridad

La Corte Suprema dejó firme la condena contra el ex senador Marcelo Romano por intentar amedrentar a policías que realizaban un control de alcoholemia a su hija en 2019. El máximo tribunal ratificó la condena por el delito de atentado contra la autoridad.

Cabe aclarar que Romano, oriundo de San Carlos, perdió sus fueros de legislador en 2020 por este hecho.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por inadmisible el recurso de la defensa y confirmó la pena de 10 meses de prisión condicional y la inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos, por el delito de atentado a la autoridad agravado por su condición de funcionario.

El hecho

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando efectivos detuvieron a la hija del entonces legislador en un control sobre el Acceso Sur, a la altura del barrio Atsa, en Godoy Cruz, tras un llamado al 911 que alertaba sobre conducción peligrosa, según surge del fallo.

De acuerdo con la sentencia firmada por María José Cerdera, jueza del Juzgado Penal Colegiado, Romano llegó al lugar en una camioneta, se identificó como senador y lanzó amenazas a los policías, al tiempo que ordenó a su hija retirarse, lo que impidió completar el procedimiento de alcoholemia.

Romano, según trascendió, quiso librar a su hija de esa situación y sacó chapa de ser legislador: “Yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad (Gianni) Venier, van a perder el trabajo por esto”, fue la intervención que habría dado a los efectivos, según consta en el expediente judicial.

El delito por el que se lo investigaba era el de “atentado contra la autoridad”, que establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

Condena ratificada

El Juzgado Penal Colegiado N°1 lo condenó en primera instancia y la defensa apeló al alegar errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.

Finalmente, la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso y dejó firme la condena