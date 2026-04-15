La Corte definió quién presidirá el Consejo de la Magistratura tras más de un año acéfalo

Después de más de un año sin conducción, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió finalmente quién ocupará la presidencia del Consejo de la Magistratura. En una reunión plenaria, los ministros acordaron designar a Julio Gómez al frente del organismo, cerrando así una prolongada indefinición institucional.

La elección de Gómez se da en un contexto complicado, con fuertes cuestionamientos a una falta de independencia del presidente de la Corte, Dalmiro Garay, respecto al gobierno de Alfredo Cornejo -de quien fue ministro- y la escandalosa salida del ahora ex subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, denunciado por violencia y abuso sexual.

La decisión pone fin a un período de más de 14 meses sin autoridad formal en el Consejo, luego de que en febrero de 2025 concluyera el mandato de Teresa Day y el tribunal no lograra consensuar un reemplazo.

Una votación dividida

La elección de Gómez se resolvió por mayoría dentro del máximo tribunal, en una votación que terminó 5 a 2. Hubo disidencias parciales del ministro José Valerio y una abstención por parte de Mario Adaro.

El magistrado, identificado históricamente con el ala peronista de la Corte, se integra hoy a la mayoría que domina el funcionamiento del cuerpo.

Como suplente fue designada la ministra Norma Llatser, quien se incorporó recientemente al tribunal, propuesta por Cornejo.

Qué implica el rol en el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de evaluar a los aspirantes a jueces y fiscales, además de intervenir en el control de la conducta de magistrados en la provincia.

Está integrado por siete miembros: un representante de la Corte —que lo preside—, un delegado del Poder Ejecutivo, un representante de los jueces, dos legisladores provinciales y dos abogados elegidos por sus pares.

En ese marco, el presidente tiene funciones clave en la organización del organismo: coordina el funcionamiento, ordena la agenda de concursos y puede desempatar votaciones, aunque no decide de manera unilateral las designaciones.