La corona de la Reina Nacional de la Vendimia: cuánto vale la joya más cara de la cultura mendocina

Cada marzo, durante la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las imágenes más emblemáticas se repite en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day: la coronación de la Reina y la Virreina Nacional. Sin embargo, las coronas que lucen las soberanas vendimiales no son simples accesorios, sino verdaderas piezas de orfebrería cargadas de historia, identidad y simbolismo provincial.

La corona actual fue presentada en 1994 y surgió con una idea clara: crear una joya que no imitara a las coronas europeas, sino que reflejara la identidad cultural de Mendoza. Fue donada por el joyero Enzo Vendemmia y diseñada por el reconocido orfebre Carlos Tomasik.

La pieza fue elaborada como un complejo trabajo artesanal: cada componente se creó por separado para luego ser ensamblado en una estructura final de 16,5 centímetros de altura y un peso aproximado de 365 gramos.

Una joya con materiales de alto valor

Más allá de su carga simbólica, la corona posee también un valor económico considerable, estimado en alrededor de 35.000 dólares en el mercado.

Entre los materiales que la componen se destacan:

130 gramos de oro de 24 quilates

500 gramos de plata 925

3 quilates de diamantes

3 quilates de esmeraldas

25 quilates de zafiros

Detalles en platino para el engarce de piedras preciosas

Además, el diseño incluye un cristal de cuarzo en bruto en la base, un elemento central que aporta un aspecto distintivo a la pieza.

Uno de los requisitos del diseño fue su tamaño: la corona debía superar los 15 centímetros de altura para garantizar que pudiera apreciarse desde las gradas del teatro griego, incluso a gran distancia durante el acto central de la Vendimia.

Una corona que cuenta la historia de Mendoza

Cada detalle de la joya busca representar elementos claves de la identidad provincial.

En su estructura aparecen referencias a la gesta sanmartiniana, con la representación del Sol de Mayo y la figura de la Libertad inspirada en el monumento del Cerro de la Gloria, un símbolo histórico de la provincia.

También se destacan elementos del paisaje mendocino: la Cordillera de los Andes representada en oro y brillantes, figuras de cóndores y guanacos, viñedos, alamedas y toneles que evocan la tradición vitivinícola.

El diseño incluye además una punta de flecha que homenajea a los pueblos originarios que habitaron el territorio mendocino antes de la llegada de la vitivinicultura.

El robo que marcó su historia

A pesar de su valor cultural, la corona también protagonizó un episodio policial que generó fuerte repercusión en la provincia.

En 2013, la pieza fue robada por delincuentes que ingresaron mediante un boquete a la joyería donde se encontraba resguardada. El hecho generó preocupación en torno a uno de los símbolos más importantes de la Vendimia.

Días después, sin embargo, la corona fue devuelta de manera anónima, lo que permitió que regresara al patrimonio cultural mendocino. Desde entonces, el Gobierno provincial mantiene estrictas medidas de seguridad para su conservación.

Por ese motivo, la corona original solo se utiliza en actos oficiales de máxima relevancia, como la coronación vendimial. Para el resto de las actividades protocolares o viajes, las reinas utilizan réplicas autorizadas que preservan la integridad de la pieza original.

Así, cada Vendimia no solo celebra la cosecha y el trabajo vitivinícola, sino también un símbolo que condensa historia, cultura y tradición en una de las joyas más representativas de Mendoza.