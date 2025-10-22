La Copa del Mundo y la Copa Libertadores llegan a Mendoza

El brillo del fútbol mundial se sentirá este viernes en San Rafael, cuando este departamento reciba nada menos que réplicas oficiales de la Copa del Mundo y de la Copa Libertadores, los trofeos más deseados en el ámbito futbolero.

Se trata de una oportunidad única para ver de cerca los símbolos que marcaron generaciones y que despiertan orgullo, emoción y pasión en cada rincón del país.

Desde las 16 hasta las 18 horas, las copas estarán en exposición en el Club Huracán de San Rafael, donde los fanáticos de la Ciudad y zonas aledañas podrán acceder a sacarse una foto y conocer bien de cerca ambos trofeos.

Luego, de 19 a 21 horas, la cita se trasladará a la Plaza de Real del Padre, donde se espera una gran convocatoria de familias, chicos, hinchas y vecinos de la zona Este que quieran tomarse una foto con los trofeos que hicieron vibrar a todo un país.

El acceso será libre y gratuito, lo que permitirá que todos puedan vivir este momento de cerca, posar junto a las copas y sentirse parte de esas glorias que siguen escribiendo la historia del fútbol argentino.

Hay que recordar que la Copa del Mundo es el trofeo deportivo más importante del planeta del fútbol, mientras que la Libertadores representa la la gloria continental, la competencia más prestigiosa del continente americano.

La propuesta, organizada en conjunto entre el Municipio y la firma Unidos por Una Ilusión busca acercar los grandes símbolos del fútbol a los vecinos y renovar la pasión que el fútbol despierta en cada corazón argentino.