La Coordinación Regional de Salud informó que hay 8 casos sospechos en el Hospital Scaravelli

Tras los dos casos confirmados de COVID-19 en Tunuyán, el equipo de salud regional del Valle de Uco se encuentra realizando el estudio de campo epidemiológico.

La investigación que se efectúa es a partir de la información que se va suministrando por parte de los pacientes, y los diferentes organismos. También se investigan las denuncias que la población en general efectúa. Para ello hay equipos de trabajo compuestos por profesionales del Valle de Uco y del área de epidemiología de la provincia, divididos en brigadas, que se encuentran investigando.

Por otro lado, en el Hospital Scaravelli, se encuentran internados los dos pacientes que dieron positivo de Covid-19, y en buen estado de salud. Además, se informa que hay ocho pacientes internados como casos sospechosos. Esto se ha producido tras los hisopados que se van efectuando, los cuales hasta las primeas horas de hoy jueves 30 de abril son 23. Cabe señalar que las muestras siguen tomándose, a medida que el trabajo de campo del equipo regional va determinando.

Es necesario destacar que las personas hisopadas, que no presentan síntomas no son casos sospechosos, por lo que deben efectuar el aislamiento absoluto obligatorio en sus casas. Esto es responsabilidad del ciudadano, y si no cumple con el aislamiento absoluto se le inicia una causa penal.

Los pacientes sospechosos quedan internados en las salas de aislamiento preparadas especialmente para covid19.

1- Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.



2- Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude.

3- No se toque los ojos, la nariz o la boca.



4- Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.



5- Quédese en casa!.

6- use el tapabocas



7- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. Llame con antelación.

Siga las instrucciones de su organismo sanitario local.

