En Valle de Uco se sostendrá la campaña de vacunación durante los siete días de la semana.

Desde la Coordinación de Salud para el Valle de Uco se mostraron motivados con la posibilidad de incrementar y reforzar la campaña de vacunación desde el área, pero también en lo que será la coordinación con la comunas cuando lleguen más dosis.

Primeramente, anunciaron que durante los 7 días de la semana se mantendrá activa la campaña de inoculación y que se retomará prontamente la convocatoria a personas que hayan saca el turno a través del sistema de tickets por internet.

Todo este proceso estará condicionado por la disponibilidad de vacunas, algo que hasta el momento estaría cubierto gracias a los importantes cargamentos llegados al país y el avance en la posibilidad de producir los sueros en Argentina.

La coordinación con comunas

Desde el área sostuvieron que será parte de la labor futura, coordinar con los municipios el plan de vacunación para los próximos días ya que cada departamento planteará la forma de llevarlo a cabo.

No obstante, se aclaró que la colocación no es obligatoria y que el hecho de no hacerlo estará siempre sujeto a la decisión de cada una de las personas pero que en algunas personas puede representar un riesgo.

