La contundente respueta de Javier Milei al Reino Unido en medio de las tensiones por las Islas Malvinas

Luego de que trascendiera que Estados Unidos analizaba reconsiderar su apoyo al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno argentino salió a reafirmar sus derechos sobre el archipiélago. En ese sentido, el president Javier Milei publicó un contundente mensaje en sus redes. Esto se da en el marco de una filtración de chats del Pentágono en los que queda expuesta la postura norteamericana.

En este marco, realizó un posteo en su perfil en la red social “X” en la que sentencia que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas“. La publicación del Presidente es una respuesta a un comunicado del canciller Pablo Quirno.

Pablo Quirno reafirmó la postura argentina

El mensaje de Milei replicaba un comunicado que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto difundió en sus redes. “Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expone Quirno.

En la misma línea, Pablo Quirno recordó que “la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales”. Según el canciller, ese “llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales, entre los que se destacan el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China”.

Además, el funcionario criticó la postura del Reino Unido al señalar que el Gobierno argentino rechaza “la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ‘referéndum’ de 2013”.

Por otra parte, Quirno también denunció “las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas”.

En ese sentido, el canciller remarcó: “Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, y agradeció a la comunidad internacional por “el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos”.

“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, concluye Quirno.

Una disputa que se reavivó en las últimas horas

La reacción del Gobierno nacional se produjo luego de la filtración de comunicaciones internas del Pentágono que sugerían una posible revisión del respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas, lo que reactivó el debate diplomático en torno al conflicto.

En paralelo, el Reino Unido mantiene su posición de sostener la administración del archipiélago y fundamenta su postura en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, criterio que Argentina rechaza de manera sistemática.

En referencia al conflico, cabe destacar que distintos organismos internacionales han reconocido la existencia de una disputa de soberanía y han instado en reiteradas oportunidades a ambas partes a retomar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica. Estas posturas están en sintonía con diversas resoluciones adoptadas en el ámbito de Naciones Unidas.