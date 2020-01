La Consulta sin agua, una problemática que preocupa

Vecinos de La Consulta reclaman por la falta de agua en sus casas. La falta de inversión por parte de AYSAM es una de las razones de la problemática.

La escasez de agua en la Ciudad de La Consulta, es una de las problemáticas más preocupantes entre vecinos. Es que desde la empesa de Agua y Saneamiento Mendoza confirmaron la necesidad de crear nuevos pozos, en los cuales se encuentran trabajando.

«Todos los días hay cortes de agua, en muchos barrios no hay presión, como barrio Irrigación y el Maitén. Estamos cansados de llamar para hacer reclamos y no hemos tenido solución, hace más de un año que tenemos problemas» explicó Rubén, vecino de La Consulta.

Desde la Municipalidad de San Carlos se informó que se está realizando solo el pozo de la Cooperativa La Superiora, la cual agrupa varias Cooperativas, y sus inversiones son privadas. Este pozo esta en construcción aproximadamente desde el año 2000 y proveerá 2000 conexiones nuevas.

En esta obra, la Municipalidad esta realizando la sala de maquinaria, donde Aysam solo inspecciona y una vez terminado se realiza el traspaso a la Compañía suministradora de agua (AYSAM).

«En el centro de La Consulta no tenemos agua durante el día, tenemos que prender el lavaropa a la madrugada y racionarla al máximo. No puede ser que tengamos un aumento del 100% en este servicio y no podemos utilizarlo. Los vecinos deberíamos levantarnos y hacer una marcha por esta situación, como hicimos con la ley 7722» expresó Carlos

