La Consulta: PAMI negó asistencia a una mujer de 82 años en grave estado de salud

La familia de Angelita, de 82 años, mostró su impotencia en el accionar de PAMI. Le negaron asistencia domiciliaria, una silla de ruedas y cama ortopédica, cuando el estado de salud de la mujer es muy grave.

En su relato el hijo de Angelita, Lorenzo Güizzo, explicó «Tenemos a nuestra madre Angelita en un cuadro avanzado de una enfermedad. Necesita asistencia para todo. Es una situación difícil para una familia. Pero optamos por tenerla a nuestro cuidado, aún con todas las adversidades que se pueden imaginar».

Lorenzo además expresó que luego de un largo camino de gestiones lograron conseguir la asistencia domiciliaria, para que la calidad de vida de su madre fuese más digna y humana. Es por eso que Angelita cuenta con los servicios de un médico a domicilio una vez al mes. Una enfermera diaria para control y una Kineseologa dos veces a la semana.

«Esta prestación requiere cada tres meses su renovación. Es decir ir al médico de cabecera, llenar formularios, llevarlos al PAMI y esperas que el médico auditor del PAMI, autorice su continuidad».

LE INFORMARON QUE NO RENOVARÁN LA ASISTENCIA PARA SU MADRE

Hace algunos días la familia realizó como cada tres meses la renovación de la asistencia del médico de cabecera (que no va a domicilio, porque no es su responsabilidad), y quien incluyó el pedido de la silla de ruedas y la cama ortopédica, pero les informaron que no renovarán el servicio.

«Hoy me llama el médico auditor para informar que no va autorizar la prestacion de asistencia domiciliaria, por lo tanto queda suspendida. argumentando con mucha diplomacia problemas de recursos en la institución» contó indignado Lorenzo.

CASOS QUE SE REPITEN

El caso de la madre de Lorenzo seguramente no es el único y surge nuevamente la pregunta que se realizan los pacientes de distintas obras sociales, frente al abandono de persona ¿Cuál será el camino a seguir frente a este desamparo?

«Tal vez demandar al Médico Auditor, al PAMI, al Estado. Como lo han tenido que hacer muchos mayores por distintas causas y soñar que la solución llegará, mientras la vida se apagó antes» expresó con tristeza Lorenzo.

Angelita es una de las tantas personas que sufre abandono de persona, junto a su familia.

