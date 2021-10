La Escuela Saturnino Sosa de La Consulta cerró sus puertas este martes 12 de octubre hasta fin de año. Las clases se llevarán a cabo de forma virtual por refacciones en el edificio escolar.

Este martes se conoció el descontento de un grupo de padres pertenecientes a la escuela primaria Saturnino Sosa y los compartieron en redes sociales. «El día Martes 12 de Octubre la escuela Saturnino Sosa de La Consulta, cierra sus puertas.. porque?? Eso es lo que pregunto. Después de estar mas de un año los chicos sin clases presenciales sin tener ese apego con compañeros, maestros y demás» comienza el relato.

El comunicado

La reacción tiene que ver con la comunicación brindada desde el establecimiento. «La Dirección de Ia Escuela N° 1-684 «Maestro Saturnino Sosa», informa que debido al lnicio de obra de la cubierta del techo del patio externo que uniría ambos sectores (modules «Este» y «Oeste»), desde el 10 de octubre próximo, se intensificarán las tareas de obra, las cuales serán de alto impacto y representan un riesgo para Ia comunidad educativa. Es por ello que las autoridades en la persona del Inspector de obra de Infraestructura de la Provincia y las Supervisoras Regional y Seccionales de San Carlos (de primaria), se decide que a partir del 12 de Octubre del corriente ano cambiara Ia modalidad de escolarización pasando a Ia bimodalidad. Este equipo de Dirección con el personal docente y no docente asegurará el buen servicio educativo en todo momento y garantizará Ia continuidad del Programa «Fortalecimiento a las Trayectorias con Extensión de Ia Jornada Escolar», enmarcado en la resolución 3019/21 y con el trabajo de las docentes MATE (Maestra de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas)».

El descargo de padres en redes sociales

En el escrito la madre de un alumno explica la importancia de que los chicos asistan a clases presenciales «Porque de esa manera no pueden decir SEÑOOO NO ENTENDI ESTO!!!..PEPITO QUE DIJO QUE NO ESCUCHE!!.. Les llegó el día de estar todos juntos por fin.. y demás esta decir a los papas que no entendemos como enseñarles desde casa porque cabe recordar que no estamos preparados para enseñarles los contenidos a nuestros hijos. Porque si así fuese no existirían escuelas».

También hizo referencia a la falta de recursos que algunas familias tienen «Papás que tienen un solo teléfono para 4 hijos y que del otro lado te pongan hasta las 18 recibimos tareas nada más… imaginen esa Mamá ese Papá que no entendió o no le alcanzo el tiempo para sus 4 hijos.. y ni hablar del el estrés de cada chico que no logra enviar la tarea a tiempo porque su hermano no copia rápido y libera el teléfono».

El reclamo que se vio replicado en las redes tiene que ver con que las autoridades de la escuela informaron que la institución dictará clases virtuales hasta el cierre del ciclo lectivo 2021 debido a arreglos en el edificio.

«Desde el Martes 12 a los chicos de la Escuela Saturnino Sosa de la Consulta se les terminó. Siii se les terminó nuevamente.. porque resulta que ahora quieren arreglar la Escuela y dejan nuevamente a chicos sin clases presenciales y chicos de 7mo sin poder despedirse de sus compañeros…porque hasta el año que viene no vuelven… les parece justo a ustedes esto.. Porque a mi noo», dice el posteo.



Finalmente hace referencia al tiempo que la escuela estuvo cerrada en pandemia. «Tuvieron mucho tiempo para hacer arreglos y ahora que los chicos volvieron les hacen esto.. yo me pregunto que paso nadie ve lo mal que están haciendo a esos chicos familias. Mamá y papá que trabajan, que van a hacer ahora para poder ayudar a sus hijos. No saben el estrés el problema que van a causar de esos chicos tener que volver atrás a lo mismo a no poder entregar a tiempo y que te pongan la falta.. ( porque así lo plantearon que el que no entregue a horario tiene la falta)»