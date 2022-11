La denuncia de una mujer en redes sociales hizo visible la situación que le tocó vivir este sábado en el distrito de La Consulta, San Carlos.

El consumo de alcohol al volante es uno de los flagelos más resonantes de las últimas décadas en Mendoza. Tanto así que este jueves la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la media sanción del proyecto alcohol cero al volante para modificar la ley 24.449 que regula el tránsito en el país.

En la actualidad la tolerancia para manejar después de haber consumido una bebida alcohólica es de 0,5 gramos en sangre y de ser aprobado en el Senado bajará definitivamente a 0%.

Hace algunas horas se conoció un hecho relacionado con el consumo de alcohol al volante. En comunicación con Diario NDI, una de las víctimas cuenta que su hermano conducía un automóvil Chevrolet Vectra y en plena calle San Martín de La Consulta (a metros del Banco Nación) fue impactado por un automóvil Ford Falcon.

En su descargo, pone en tapete los controles policiales que se realizan a diario y remarca que el conductor del vehículo que chocó a su hermano es efectivo policial, circulaba con 1,24 de alcohol en sangre,sin licencia de conducir y con el auto sin transferencia.

«Que loco no? Llega diciembre, controles policiales en todos lados, si no es la luz, es el cinturón, la licencia, el seguro, te estacionaste medio mal o pasaste un semáforo en rojo, los lentes, la ojotas, van tomando mates o peor aun van alcoholizados, lo que sea, en la mínima falta que tengas va multa» dice el escrito.

¿No deben ser ellos los que deben protegernos? El planteo de la víctima de choque

Y continúa «Pero que hay de aquellos oficiales que trabajando o no incumplen con estas reglas? No deben ser ellos los que deben protegernos, dar el ejemplo? Abusan de su profesión para pasar sobre los derechos de los demás y ACLARO, NO SON TODOS, pero si hay».

Finalmente cuenta lo sucedido. «Ayer nos tocó a nosotros, nos chocaron el auto en pleno centro de La Consulta, donde hay niños, personas adultas, animales, gente transitando en vehículos menores. Un Oficial con alcoholemia de 1,24. Sin licencia, sin seguro, el vehículo no transferido. Todo el esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación, todo para que?

«Ruego a Dios para que la justicia de la tierra sea ejemplar en este caso».