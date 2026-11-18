Durante la jornada del martes, el departamento de Tunuyán y todo su arco político se vieron envueltos en una seria polémica. Y es que, se filtraron un total de cuatro audios en los que, presuntamente, la concejal libertaria, Mariela Endrizzi, declaraba sobre tratos bajo la mesa. Escuchas que dejaron pegados a Alfredo Cornejo, Facundo Correa Llano, Emir Andraos y Paulo González Trigo.

Ante esto, en el cierre de ese día, la propia edil apareció en redes sociales con un fuerte mensaje sobre la situación que está viviendo. Asegurando que, entre otras cosas, estos audios no son de ella y que aparecieron para difamarla.

“Ante las publicaciones y acusaciones difundidas en mi contra, niego y rechazo categóricamente los hechos que se me atribuyen. Esta situación afecta profundamente mi honor, mi tranquilidad y a mi familia”, comenzó diciendo Endrizzi en su cuenta de Facebook.

A lo que, para continuar, sumó: “Desconozco los audios que circulan y no reconozco como propias las conversaciones ni las declaraciones que se me adjudican”. Y es que, “según el informe técnico pericial efectuado, los archivos presentan ediciones, procesamiento con efectos de voz y sonido y recodificación, lo que impide presentarlos como grabaciones originales e íntegras”, agregó.

Mariela siguió diciendo: “El daño que genera una acusación pública no se borra fácilmente. Detrás de cada publicación hay una persona y una familia que sufren sus consecuencias”. Es por ello que “recurriré de manera inmediata a las instancias judiciales correspondientes para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y reclamar la reparación de los daños causados”, afirmó la edil.

Finalmente, y para cerrar, Endrizzi fue sentenciante al decir que “defenderé mi honor con absoluta firmeza. Mi compromiso sigue siendo con la honestidad, la transparencia y los ciudadanos que represento”.

Un mensaje que dejó en claro que la libertaria se desentiende de estas filtraciones y espera que las cosas se puedan solucionar. Aunque, como dijo, el daño de una acusación como esta es difícil de volver atrás, más aún cuando el propio partido que le permitió llegar a su puesto le dio la espalda; asegurando en un comunicado que “sus expresiones y decisiones no representan la posición de esta conducción ni cuentan con nuestro aval”.

Si fue una campaña ¿Quién querría mancharla?

En el medio de esta polémica, desde Diario NDI pudimos hablar con el presidente de la Unión Cívica Radical de Tunuyán, Paulo González Trigo. Quien nos aseguró que para Endrizzi esto se trataba de una cuestión de interna partidaria.

Y es que, hace algunos meses, la concejal tuvo un encontronazo con el presidente de La Libertad Avanza, Fabián Martínez, y eso terminó logrando que la misma fuera dejada de lado por el partido que le permitió participar de las legislativas.

A lo que se sumaron dos cosas: LLA Tunuyán lanzó rápidamente un comunicado, primero lamentando la situación y pidiendo que se aclarase para después reafirmar la separación de esta mujer del bloque. En segundo lugar, las redes comenzaron a mover una serie de publicaciones con nuevas acusaciones.

En las mismas, aseguraban que Emanuel Méndez, quien supo ser candidato a intendente en 2023 por el PRO, y gente cercana a él habrían iniciado esta campaña. Todo en un contexto en el que se busca postular para intendente por La Libertad Avanza con el apoyo total de Fabián Martínez.